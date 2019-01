Vydra získal postupovou penaltu. Gól mu sebral bizarní zásah videa

Na Britských ostrovech má sice Premier League krátkou přestávku, zato je v plném proudu 3. kolo nejstarší fotbalové soutěže světa FA Cupu. Český útočník Burnley Matěj Vydra odehrál celý zápas a vybojovanou penaltou zařídil svému týmu těsnou výhru 1:0 nad Barnsley. Brankář Tomáš Holý pomohl čistým kontem k vítězství třetiligového Gillinghamu 1:0 nad účastníkem nejvyšší soutěže Cardiffem a obstaral se svými spoluhráči zatím největší překvapení hracího dne.



První Vydrův výraznější moment přišel v polovině první půle, kdy byl v pokutovém území nedovoleně bráněn Cavarem a chystal se sám nařízenou penaltu zahrát. Uprostřed rozběhu ho ale rozhodčí zastavil a po následné konzultaci s videem svůj verdikt odvolal. Český útočník se totiž těsně před faulem nacházel v ofsajdu.

Trust VAR to go against us... just as Vydra is about to step up and smash it home 🙈🤣 #twitterclarets #BURBAR #FACupThirdRound pic.twitter.com/sLoWwsz4G5