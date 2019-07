West Ham přivedl za rekordní sumu kanonýra Hallera

Londýnský West Ham přivedl do svých řad útočníka Sebastiena Hallera. Francouzský kanonýr přichází z Frankfurtu za rekordních 45 milionů eur. Kladiváři nikdy nezaplatili za hráče více.

"Být nejdražší posilou v historii klubu pro mě hodně znamená. Cítil jsem, jaký o mě měl West Ham zájem, takže jsem opravdu rád, že je konečně podepsaná smlouva. Jsem v ambiciózním klubu a ve skvělém městě se skvělými fanoušky," řekl Haller po přestupu.

Pětadvacetiletý střelec podepsal smlouvu na pět let. Frankfurt tak ztratil v průběhu léta i své druhé útočné eso, protože už dřív pustil Srba Luku Joviče do Realu Madrid.

Haller v loňské sezoně nastřílel v produktivním týmu Eintrachtu 20 branek v 41 zápasech. V bundeslize nasázel za dva roky 33 gólů v 77 utkáních. Nyní svým přestupem překonal o devět milionů eur rekordní nákup Kladivářů z loňského roku, kdy londýnský celek přivedl brazilského křídelníka Felipeho Andersona.

"Je to velký přestup a budu čelit velkému očekávání. Můžu ale zaručit, že udělám pro úspěch klubu všechno, co bude v mých silách," uvedl Haller.

"Je to perfektní posila, která přichází v pravý moment. Je mladý, nejlepší roky má stále před sebou, ale zároveň je už dostatečně zkušený a ověřený na nejvyšší úrovni," dodal sportovní ředitel West Hamu Mario Husillos.

