Z Evropy do Austrálie. I přes vyhazov žije Bolt dál svůj sen

Po ukončení kariéry na atletickém oválu se posunul na zelené trávníky. Jamajčan Usain Bolt si letos plnil sen stát se po uzavření sprinterské etapy profesionálním fotbalistou. Zatím je v polovině cesty. Slibně se rozvíjející angažmá v Austrálii padlo. Podle něj samotného ale nabídky stále jsou, stejně jako nadějné vyhlídky do roku 2019.

Vysoký Jamajčan se nikdy netajil tím, že ho láká fotbalová kariéra. V 31 letech dal atletice sbohem a vydal se jinou sportovní cestou. Ta začala na konci února, kdy si Bolt zahrál první zápas s řadou dalších známých sportovců pro dobrou věc na konto UNICEF. Utkání se uskutečnilo na legendárním Old Trafford. Manchester United je přitom Boltův nejoblíbenější tým.

Následně se osminásobný olympijský vítěz ve sprintu vydal na fotbalové tréninky po Evropě. Nejprve své dovednosti vyzkoušel na severu Evropy v Norsku, následně se pak zjevil i v Dortmundu, kde si vyzkoušel, jaké to je, hrát s tamní Borusií, nebo dokonce i v Jihoafrické republice. Ani jeden tým ho však neangažoval.

Bolt se tak musel vydat na druhý konec světa, až do daleké Austrálie, kde strávil druhou polovinu roku. Zde byl zatím nejblíže k získání profesionálního kontraktu v ligovém Clubu Central Coast Mariners. Tříměsíční testování vypadalo nadějně. Na stadiony přilákal desetitisíce fanoušků a v generálce před sezonou dokonce vstřelil dvě branky.

Nic nemůže bránit k podpisu smlouvy, zdálo se. Jenomže v jedné věci se obě strany rozcházely. Australský klub nabídl Jamajčanovi smlouvu na 150 000 dolarů ročně, Boltův agent však navrhovaný kontrakt odmítl s tím, že slavný atlet požadoval minimálně tři miliony za rok. K dohodě nakonec nedošlo, a legendární sprinter si tak na splnění svého snu musí ještě počkat.

V jednu chvíli byla ve hře i maltská Valletta, se kterou mají šejkové ze Spojených arabských Emirátů nemalé cíle a chtějí ji dostat do Ligy mistrů. Bolt ji však odmítl, nicméně o budoucnost profesionálního fotbalisty se zatím nebojí. "Můj agent stále dostává nové nabídky. Uvidíme, jakým směrem se to vyvine," prohlásil světový rekordman na 100, 200 a 4x100 metrů. Nadějné vyhlídky do nadcházejícího roku rozhodně má.