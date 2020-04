Z hrdiny padouchem. Mourinho porušil se svými hráči karanténu

Tohle se tedy nepovedlo. Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourniho vyrazil s několika svými svěřenci potrénovat do jednoho londýnského parku. Na tom by ještě nebylo nic špatného, jenže v Anglii platí zákaz kontaktu s lidmi mimo rodinu. Slavný portugalský kouč přitom ještě pár dny platil za vzor.

Je to jen pár dnů, co sportovní svět obletěla zpráva o Mourinhově nezištné pomoci seniorům. Těm nejen že vozil jídlo, ale ještě jim svou návštěvou dodával v těžkých dobách koronavirové krize sílu.

Local @SpursOfficial Head Coach #JoseMourinho was out yesterday helping @age_uk and @LoveUrdoorstep deliver essential goods to the elderly in #Enfield.



Be like Jose people, help those who need it most!#Tottenham #AgeUK #Enfield #CONEL #Jose #Football pic.twitter.com/mtV6NDzcFQ