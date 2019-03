Za záchranou s exotickou posilou. Čínský Maradona dal první gól

Evropští fanoušci slýchávají o čínském fotbale především v souvislosti s příchody štědře placených hvězd za rekordní přestupové sumy do tamní nejvyšší soutěže. Teď se ale nejvýraznější hráčská osobnost současné čínské kopané vydala opačným směrem do Evropy a v sobotním zápase španělské La Ligy o sobě dala poprvé gólově vědět.

Běžela 65. minuta zápasu Espaňolu proti Valladolidu, když útočník Wu Lej přebral na hranici vápna přihrávku od Sergiho Dardera a chladnokrevně zvýšil na konečných 3:1 pro barcelonský celek. Byl to historicky první gól čínského hráče ve španělské nejvyšší soutěži.

Chinese sensation Wu Lei 🇨🇳 became the first Chinese player to ever score in La Liga. pic.twitter.com/jLzM8vFdjN