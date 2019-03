Zabil jsi nás, slyšel fotbalista po zpackané penaltě ála Panenka

Pod obrovskou palbou kritiky se ocitl útočník St. Mirrenu Simeon Jackson. Fotbalista hájící barvy posledního skotského celku se postavil k velmi důležité penaltě, ale chtěl být až příliš chytrý - rozhodl se ji kopnout po stylu Antonína Panenky. Jenže míč netrefil vůbec dobře a brankář ji vyrazil.

Běžela osmá minuta utkání mezi týmy St. Johnstone a St. Mirren. Hostům se po přistrčení Brady Lyonse v pokutovém území naskytla příležitost kopat pokutový kop. S vědomím, že výhra by pro St. Mirren znamenala odlepení se od dna skotské ligy, se penalty ujal Simeon Jackson. Útočník chtěl být za hrdinu, ale jeho vysoké sebevědomí mu naopak uškodilo. Míč netrefil vůbec podle svých představ a nechtěně nechal vyniknout brankáře (video níže).

'He's killed us' - Watch St Mirren striker Simeon Jackson's botched Panenka penalty and read what his manager, pundits and fans think...https://t.co/t2JnkLYEC1 pic.twitter.com/kKHdV6m1vE - BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) 28. března 2019

Hostující kouč neměl pro takovou exekuci pochopení. "Kdybychom vedli v prvním utkání sezony 3:0 a zbývalo deset minut do konce, tak to akceptuji. Ale kopnout takhle penaltu v naší situaci je bláznivé. Absolutně nás zabil," hněval se na svého svěřence trenér St. Mirrenu Oran Kearney. Klubu, který ztrácí bod na předposlední Dundee FC.

Kritikou nešetřili ani ostatní svědci zápasu. "Je to naprosto směšné. V sázce jsou životy všech jeho spoluhráčů a on se snaží být chytrý a lstivý. Byla to jedna z nejhorších penalt, kterou jsem v životě viděl," uvedl komentátor utkání v přenose.

"Je to ostuda. Pokud jim bude chybět bod k záchraně, tak je to bude strašit do konce života. Bylo to naprosto bláznivé," řekl bývalý záložník St. Mirrenu Allan Preston pro Rádio Skotsko. "Udělat něco takového v této fázi sezony je šokující. Strašně bych se na něj zlobil," dodal Callum Davidson, bývalý asistent trenéra St. Johnstonu.

Simeone Jacksonovi zbývá jediné, pokusit se odčinit svoji chybu hned v následujícím zápase. A osud mu nemohl dopřát lepší příležitost, v sobotu se St. Mirren utká v souboji o záchranu proti předposlednímu Dundee FC.