Záchranný plán pro fotbalové kluby? Čeferin nesouhlasí

Předseda UEFA Aleksander Čeferin nesouhlasí se způsobem, jakým chce FIFA pomoci klubům, které se kvůli pandemii koronaviru dostaly do finančních problémů. Podle něj by o takových věcech neměla světová fotbalová federace rozhodovat sama.

FIFA nedávno oznámila založení fondu, ze kterého budou moci postižené celky čerpat finanční pomoc. Federace, jejíž rezervy činí zhruba tři miliardy dolarů, ale zatím neuvedla, jakou částku do fondu převede a ani za jakých podmínek kluby prostředky dostanou.

"Peníze mají dostat ti, co je potřebují nejvíce. Ale asi se shodneme na tom, že to je velmi zjednodušené vysvětlení," řekl Čeferin v rozhovoru pro televizní stanici ZDF. "Na něco takového jsou potřeba přísná pravidla, je potřeba kontrolovat, kam peníze jdou. O tom, kdo dostane tolik peněz, by neměla FIFA rozhodovat sama," dodal.