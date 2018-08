Žádná Francie! Kamerunský útočník Eto’o míří do Kataru

Fotbal vyměnil za peníze. I tak by se dala nazvat nabídka, kterou přijal Kamerunec Samuel Eto'o. Místo ve francouzské nejvyšší soutěži si 37letý hráč zahraje nově v Kataru za Krále v tamější Star lize. Na Arabský poloostrov míří hvězdný útočník úplně zdarma.

Eto'o ve své kariéře působil již ve třinácti klubech. Naposledy odešel z tureckého Konyasporu. Následně se spekulovalo o jeho příchodu do Francie, kde v několika rozhovorech potvrdil, že jedná s několika předními celky a že je otevřen nabídkám klubům z této země.

Vše je ale nakonec jinak. Hvězdný Kamerunec míří do Kataru, což potvrdil místní klub SC na svém twitterovém účtu. "Management katarského fotbalového klubu SC s potěšením zve všechny novináře na úterní tiskovou konferenci, kde představí mezinárodní hvězdu Samuela Eto'a, a to v osm hodin večer," stojí v prohlášení.

The management of Qatar Football Club is pleased to invite you to attend the press conference to present the international star Samuel Eto'o, which will be held on Tuesday at 8:00 pm at the Club