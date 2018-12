Zákrok za miliony! Liverpool po postupu velebí brankáře Alissona

Brazilec Alisson Becker je druhým nejdražším brankářem v historii fotbalu a v úterý ukázal proč, když skvělým zákrokem v nastavení udržel Liverpoolu výhru 1:0 nad Neapolí znamenající postup do osmifinále. Trenér Jürgen Klopp v nadsázce řekl, že by nyní za gólmana zaplatil AS Řím dvojnásobek než tehdy rekordních 65 milionů liber (asi 1,9 miliardy korun) v létě. Později ho překonal přestup Kepy Arrizabalagy z Bilbaa do Chelsea za 72 milionů liber.

"Kdybych věděl, že je Alisson až tak dobrý, zaplatil bych dvojnásobek," žertoval Klopp na tiskové konferenci po utkání, které udrželo Liverpool šanci na obhajobu finálové účasti v Lize mistrů.

Liverpool vedl gólem Muhammada Salaha, ale nedařilo se mu vedení navýšit, když zejména Sadio Mané zahazoval šance. A ve druhé minutě nastavení přišla šance Neapole na vyrovnání, které by zajistilo italskému celku postup na úkor anglického soupeře.

Dlouhý pas propadl až k polskému útočníkovi Arkadiuszi Milikovi, který si ho dobře zpracoval a vypálil. Alisson ale pohotově zmenšil úhel a střelu vyrazil. Z postupu se tak radoval Liverpool. "Byl to neuvěřitelný zákrok. Opravdu záchranářský. Nikdy jsem něco takového neviděl," ocenil Klopp.

"Ale nebylo to jen o tom jednom zákroku. Svým klidem nám hodně pomohl a výtečně sbírá centry. Není to jen o něm, skvěle pracoval celý tým. Alisson nemůže převádět dvacet takových zákroků za zápas. Obrana toho na něj moc nepustila, a když už, on tým podržel," uvedl německý kouč.

Šestadvacetiletého brankáře chválil i stoper Virgil van Dijk. "Byl to fantastický zákrok. Pro nás opravdu hodně důležitý. Je to fantastický gólman," prohlásil nizozemský obránce.

"Ale stále jsme nic nedokázali. Vyhráli jsme, postoupili, ale je to jen další krok k našemu cíli," varoval Van Dijk před přílišnou euforií nad vydřeným postupem.

Fanoušci na sociálních sítích připomněli, že Alisson svým zákrokem přinesl Liverpoolu přes desetinu částky, kterou za něj klub zaplatil. Výhra v Lize mistrů je ohodnocena 1,5 milionem liber, dalších šest milionů pak přinesl postup do osmifinále.