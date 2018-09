Zářez jako hrom. Hráči slavili krásný gól, rozhodčí ho ale neviděl

Ohromná chyba rozhodčích byla k vidění v druhé nejvyšší fotbalové soutěži ve Skotsku. V duelu mezi Patrick Thistle a Greenock Morton arbitři zápasu neuznali jasný gól. Pomezní si branky nevšiml a po odkopnutí míče ze sítě přisoudil domácím nesmyslné autové vhazování.

Neskutečné chyby se dopustili rozhodčí v utkání druhé skotské ligy. Domácí tým Patrick Thistle vedl 1:0 a šel zahrávat rohový kop. Míč se ve vápně několikrát odrazil, když nakonec skončil u nohou Doolana, který ho nádherně o břevno uklidil do sítě.

Domácí hráči šli slavit, fanoušci se radovali, dokonce i komentátor utkání nadšeně křičel a velebil krásnou branku. Jediný, kdo míč v síti ale neviděl, byli rozhodčí. Obránce po inkasované brance naštvaně odkopl míč do autu, což možná zmátlo pomezního. Ten, místo aby běžel k půlicí čáře, začal signalizovat autové vhazování.

Když si nesmyslného rozhodnutí všimli hráči, okamžitě začali protestovat. Marně. Po konzultaci hlavního s čárovým se verdikt nezměnil. Obecenstvo píská, komentátor se diví, ale druhý gól připsán nebyl.

🤔 Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md - Partick Thistle FC (@PartickThistle) 1. září 2018

Své si k inkriminované situaci řekl trenér Patricku Alan Archibald. "Míč byl jasně v brance, jestli tohle nebyl gól, tak už nevím, co chce rozhodčí uznat. To je něco neuvěřitelného," hněval se. "Byla to strašidelná chyba a utěšovat mě může jen to, že jsme ten zápas vyhráli. Měli jsme ale vyhrávat 2:0, takhle to bylo jen o gól a byly to nervy. Nechápu, že to ten sudí neviděl. Ale jestli se to stalo, přece jsou na hřišti další dva, tak mu měli pomoci," uvedl nechápavě.