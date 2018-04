Zasloužíte si respekt, řekl trenér šampionů personálu

Manchester City ovládl letošní Premier League naprosto suverénním způsobem. Za fenomenální jízdou týmu z modré části Manchesteru nestojí však pouze hráči a trenéři, ale celá organizace. Jak důležité je mít kolem sebe lidi v klubu, kteří vás podpoří a vytváří dennodenně ty nejlepší podmínky, ví i trenér Pep Guardiola. Ve svém projevu ocenil všechny spolupracovníky a zároveň dodal, že atmosféra, která panovala v klubu po celý rok, mu zůstane v srdci do konce života.

"Byli jsme prostě jenom lepší než zbývajících 19 týmů. Za všechno, co jste pro nás tuto sezónu dělali, jak jste se o nás starali, za to vám všem patří obrovský respekt," řekl Guardiola směrem k lidem z personálu. "Všechno, co se letos stalo, bylo skvělé. Ale hlavně vy zůstanete v mém srdci do konce života. Tím jsem si jistý," pronesl bývalý trenér Barcelony v emotivním projevu.

City mají jistý titul díky víkendové prohře jejich rivala United. "Vím, že jsme nemohli slavit společně, protože jsme byli všichni u sebe doma. Tak bych vám chtěl poděkovat alespoň tímto projevem, který je nejjednodušší v mém životě, ale zároveň nejtěžším," povídal kouč "Blues" celému nastoupenému A týmu a všem 81 zaměstnancům klubu v útrobách klubové budovy.

Back together - the Champions of England 🏆 #mancity pic.twitter.com/5mZtw9Tu1Y

- Manchester City (@ManCity) 18. dubna 2018

Všichni doma ale úplně nebyli. Podle videa z Twitteru byli hráči v místní hospůdce, kde sledovali ono utkání Manchesteru United proti West Bromwichi Albion. Když zazněl konečný hvizd a "Reds" doma padli 0:1, mohly vypuknout oslavy. Jako správný kapitán se slova ujal Vincent Kompany, který pronesl krátkou řeč.

Korunovace šampiona letošní nejvyšší anglické fotbalové ligy proběhne 6. května po domácím zápase Man City proti Huddersfieldu.