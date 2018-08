Ženy do kotle nesmí! tvrdí fanoušci Lazia. Udělí jim klub zákaz?

Fotbaloví fanoušci římského Lazia o sobě dali opět vědět. Do svého sektoru chtějí zakázat vstup všem ženám. Na tomto posvátném místě údajně nemají zástupkyně něžného pohlaví co pohledávat. Sepsaný leták, na němž tento názor prezentovali, obletěl celý svět. Zareagovalo na něj i samotné vedení italského klubu.



Ne nadarmo patří příznivci Lazia Řím mezi ty vůbec nejradikálnější na evropské fanouškovské scéně. Členové tvrdého jádra se aktivně zapojují do šarvátek, neváhají vykřikovat rasistická či nacistická hesla a už mnohokrát způsobili svým chováním veřejný poprask.

Nyní o sobě dali opět vědět. Vůdci "kotle" požádali vedení milovaného klubu, aby zakázalo všem ženám přístup do jejich sektoru. Tento požadavek sepsali na leták, kde mimo jiné tvrdí, že spodní řady jejich části byly dříve využívány jako zákopy, a tak v nich nechtějí mít žádné zástupkyně něžného pohlaví. Svůj sektor zároveň považují za posvátné místo.

Ženy, manželky i přítelkyně by podle nich měly obsazovat jiné části stadionu. "Ti, kdo na stadionu chtějí strávit bezstarostný romantický den, by radši měli jít do jiných sektorů," stojí v prohlášení.

Nárokům "Biancocelesti" však pravděpodobně nebude vyhověno. Mluvčí římského týmu Arturo Diaconale se totiž v neděli nechal slyšet, že se klub distancuje od jakýchkoli projevů diskriminace. "O tomto letáku jsme nic nevěděli, byla to nezávislá iniciativa některých fanoušků společnosti Curva Nord," uvedl.

Dvojnásobný italský šampion už má za sebou úvodní utkání nové sezony, v prvním kole na domácím hřišti nestačil na ambiciózní Neapol.