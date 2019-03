Zidane a Madrid jsou dokonalým manželstvím, míní Ancelotti

Dlouho bez sebe nevydrželi. Zinedine Zidane a Real Madrid se opět dali dohromady, aby dostali španělského fotbalového giganta opět na výsluní. Podle italského kouče Carla Ancelottiho je spojení francouzského trenéra a královského klubu dokonalé a jsou pro sebe stvořeni. Letos už sice Zidane zpackanou sezonu nezachrání, ale v té příští bude "Bílý balet" o sobě dávat zase hodně vědět.

Zidane se loni v létě překvapivě rozloučil s Realem Madrid poté, co s ním potřetí v řadě zvítězil v Lize mistrů. Na Santiago Bernabéu z toho byli všichni pořádně v šoku. S velkou radostí a úlevou ho však téměř po tři čtvrtě roce uvítali zpět. Návrat na lavičku španělského klubu kvituje i jeho bývalý trenér, který vedl Real v letech 2013 až 2015.

Ital Carlo Ancelotti se domnívá, že obnovené spojení Realu Madrid a Zinedina Zidana je ideálním spojením pro španělský klub. "Řekl bych, že se jedná o ideální manželství. Jsou stvořeni pro sebe. To je důvod, proč jsem si jistý, že to zase bude fungovat," míní 59letý stratég o usednutí francouzského kolegy zpět na lavičku španělského klubu. "Od příští sezony se bude muset s Realem zase počítat, a to jak ve Španělsku, tak i v Evropě," dodává.

Francouz sice přebírá Real v nelehké situaci, na druhou stranu má ale dostatek času na to, aby ho dal dohromady a připravil ho na následující sezonu, což podle Ancelottiho nahrává právě Zidanovi. "Teď bude několik měsíců ticho a je hodně důležité mít klid na práci. Má vyhrazen vzácný čas, že nemusí nikam spěchat. Návrat do Madridu je rozhodně dobrý nápad. Má dostatek času na pozorování, analýzu a připravit tým na následující sezonu," myslí si Ancelotti.

Od Zidana ve zbytku sezony nikdo nečeká, že by zvedl Real natolik, aby mohl alespoň teoreticky pomýšlet na zisk titulu v domácí soutěži. Dvanáctibodová ztráta na Barcelonu se sice dá za zbývajících deset kol španělské ligy smazat, ale těžko předpokládat, že by se katalánský klub sám připravil o tak luxusní náskok.

Samotný francouzský kouč se dívá dopředu a vyhlédl si i první posilu pro Real. Královský klub údajně přichystal první nabídku Chelsea, za které je ochoten zaplatit za Belgičana Edena Hazarda sto milionů liber.