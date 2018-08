Zidane místo Mourinha na lavičku United? Nesmysl, zní z klubu

Fotbalový trenér José Mourinho je opět pod palbou britských médií. Slavný Manchester United prohrál ve druhém kole Premier League na hřišti Brightonu a hned se začalo spekulovat o vyhazovu. Vedení klubu mu však vyjádřilo podporu, přestože mu v létě nepřivedlo posily, jaké si vysnil.

Britská společnost pro veřejnoprávní vysílání (BBC) přišla se zajímavým řešením - Mourinha by mohl nahradit Zidane. Možnost s bývalým veleúspěšným koučem Realu Madrid však ihned američtí vlastníci United zavrhli. "Proč bychom angažovali Zidana, když pro něj nemáme práci?" nechali se slyšet nechápavě.

Přitom Mourinho s vedením není úplně v ideálním vztahu. V létě mu přivedlo pouze Brazilce Freda a mladého Portugalce Dalota, který je navíc zraněný. Bývalý kouč Chelsea se jasně vyjádřil, že by si přál posílit ještě na stoperském postu, k tomu ale nedošlo.

K současné situaci v Manchesteru United se pro BBC vyjádřil bývalý střelec Arsenalu Ian Wright. "Kouč je naštvaný, hráči jsou naštvaní a fanoušci taky. Když to takhle půjde dál, Mourinho asi brzy skončí," řekl na rovinu bývalý anglický reprezentant.

Další, kdo slavný klub zkritizoval, byl bývalý hráč Chelsea Chris Sutton. "Nehrají za svého kouče. United (sjednocený, pozn. red.) má klub pouze v názvu," zdůraznil.

Objevují se ale také hlasy, které Mourinha povzbuzují. Bývalý obránce Rudých Ďáblů Gary Neville se za portugalského kouče postavil. "Nechte ho dokončit práci. Nemůžete skončit, když máte postavenou jen čtvrtinu domu," řekla legenda Reds v rozhovoru pro Sky Sports.

Neville také okomentoval vytipované posily do obrany, které nakonec na Old Trafford nedorazily. "Toby Alderweireld nebo Harry Maguire by byli dobrou volbou. Jestli by to ale stálo za 120 milionů liber, to už musí vědět vedení klubu," dodal.

Mourinhova pozice v klubu se může změnit hned po dalším kole. Jeho svěřence čeká šlágr kola proti Tottenhamu.