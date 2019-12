ŽIVĚ: Borussia v ráži, ve druhé půli převzala otěže

45:00

Slavia začala trochu nervózně, úvod byl v podání Borussie silný. V desáté minutě skóroval Sancho, posléze byla obrana hostí plná chyb. Oba týmy však drží gólmani, protože ani defenziva BVB není jistá. To ukázala souhra Škody a Součka, ze které pramenila branka do šatny německého týmu. Pro něj je dnešní výhra zásadní pro postup do další fáze Ligy mistrů, musí uhrát lepší výsledek, než Inter Milán. A ten proti Barceloně taktéž vyrovnal na 1:1.