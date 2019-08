ŽIVĚ: Vaclík vychytal Seville další výhru, Dortmund otočil

Pátečními duely startují další kola předních evropských fotbalových lig. Představují se týmy z anglické, španělské a německé soutěže. Český brankář Sevilly Tomáš Vaclík udržel i ve druhém utkání sezony čisté konto. Dále ještě hrají celky jako Dortmund nebo Everton.

Anglickou Premier League čeká již třetí kolo. Střetávají se mužstva, které během letní přestávky mohutně posilovaly. Aston Ville to ale zatím nepomáhá, proti Tottenhamu a Bournemouthu neuhrála ani bod. To Everton je na tom o poznání lépe. Po dvou duelech má slušné čtyři body a bude chtít navázat na úspěšný vstup do sezony a naplnit ambici nahánět nejlepší týmy soutěže.

Vaclík stále bez gólu

Brankář Tomáš Vaclík udržel i v druhém kole španělské ligy čisté konto a fotbalisté Sevilly znovu zvítězili. Po úvodní výhře 2:0 na hřišti barcelonského Espaňolu tentokrát uspěli v Granadě, kde jim stačil jediný gól.

V 52. minutě rozhodl zápas Joan Jordán. Průnik Luuka de Jonga ještě domácí zadáci zastavili, ale odraženého míče se zmocnil dobíhající Jordán a zblízka překonal brankáře Ruie Silvu. Na Vaclíka nešla za celý zápas ani jedna střela, sedmkrát hráči Granady sevillskou branku minuli.

