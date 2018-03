Zůstane Dúbravka v Newcastlu? Musíme se hlavně zachránit, tvrdí

Zažívá skvělé období. Slovenský reprezentační gólman Martin Dúbravka si povedeným působením v pražské Spartě vybojoval angažmá v Premier League, když zamířil na hostování do Newcastlu United. Následnou šanci chytil za pačesy a vypracoval se do role jasné jedničky. V současném týmu by rád zůstal i nadále, jak však uvedl pro web Šport.sk, prodloužený pobyt na ostrovech mu nezajistí pouze jeho výkony, nýbrž záchrana nejvyšší soutěže.

Zimní odchod Martina Dúbravky byl pro mnohé velkým překvapením. V našich končinách se zkrátka každým rokem nestává, aby hráč zamířil po dvou necelých sezonách z české ligy do zahraničí, natož rovnou do jedné z nejlepších soutěží světa, anglické Premier League.

Slovákův přesun na ostrovy někteří nesli velmi těžko. Fanoušci Sparty nadávali na vedení, proč pouští jednu z hlavních opor "pouze" na hostování, další zase tvrdili, že se devětadvacetiletý gólman nedokáže v Newcastlu prosadit. Ale mýlili se. Dúbravka naskočil už do třetího ligového utkání, a to rovnou proti slavnému Manchesteru United.

Výsledek? Žilinský rodák dokázal vymazat všechny hvězdy "rudých ďáblů" a vychytal čisté konto, čímž přispěl k překvapivé výhře domácích. Díky skvělému výkonu se postavil mezi tři tyče i v následujících třech duelech, v nichž opět vynikal.

Za poskytnutou šanci, kterou dokázal využít, je ohromně vděčný. "Pro mě byl vysněný už jen ten přestup do Newcastlu, všechno okolo toho se teď děje strašně rychle. Jsem velice vděčný, že jsem dostal šanci ve všech těch zápasech chytat," řekl v rozhovoru pro slovenský deník Šport.sk

V interview, jež proběhlo na srazu slovenské reprezentace, povyprávěl technicky vybavený brankář i o vztazích s kolegy Karlem Darlowem a Robem Elliotem, které v brance nahradil. "Překvapivě jsou oba velmi přátelští. Jsme v jednom týmu a potřebujeme se udržet v lize. Neřekl bych, že je tam nějaké napětí, spíš máme přátelskou atmosféru," uvedl.

Snad zůstaneme v lize, pak budu moci přestoupit, tvrdí Dúbravka

Jak bude vypadat budoucnost, zatím není vůbec jasné. Dúbravka je v St James' Parku stále "jen" na zápůjčku a dál patří letenskému klubu. Případný definitivní přestup však nezáleží pouze na jeho výkonech, hlavním bodem bude záchrana "The Magpies" v lize.

"Uvědomuji si to, ale věřím, že Newcastle zůstane v lize, protože právě od toho se bude odvíjet můj případný trvalý přestup," přiznal. "Doufám, že se o tom rozhodne co nejdříve, jelikož čekat do léta a nevědět, na čem jste, není nic příjemného. Snažím se koncentrovat na svůj výkon na hřišti a dělat vše pro to, abych zaujal kompetentní lidi," prohlásil o nejasné budoucnosti.

Potvrdil také, že součástí nynějšího kontraktu jsou i speciální odměny pro jeho kmenové mužstvo. "Ve smlouvě je i klauzule, která zahrnuje případné další ohodnocení pro Spartu, pokud budu mít odehraný určitý počet duelů. Raději bych to ale přímo nezveřejňoval, je to nějak nastavené a jsou tam lidé, co rozhodnou, jestli zůstanu. Všechno je tedy na nich," uzavřel.

Pokud se "straky" udrží, je dosti pravděpodobné, že si kouč Rafael Benítez vyžádá Dúbravku natrvalo. Důležitý krok k tomu může udělat zkušený brankář už 31. března, kdy Newcastle čeká patnáctý Huddersfield.