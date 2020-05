Základní část skončí do půlky června, skupina o titul začátkem července

První fotbalová liga se po koronavirové přestávce znovu rozběhne v sobotu 23. května dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. Základní část by podle předběžné termínové listiny měla 30. kolem skončit těsně před polovinou června, nadstavbová skupina o titul pak 8. července. Sezonu by měly o víkendu 18., nebo 19. července uzavřít odvety baráží o nejvyšší soutěž.

Kluby v úterý na grémiu Ligové fotbalové asociace (LFA) odsouhlasily pokračování sezony přerušené před polovinou března pandemií koronaviru přes 30. června. Termínová listina počítá s tím, že nadstavba skončí před polovinou července a těsně po ní se odehrají odvety baráže. Ročník je možné prodloužit až do 2. srpna, v takovém případě by ale nejprve bylo svoláno grémium klubů.

Nadstavbová skupina o titul by měla skončit 8. července tak, aby kluby měly dostatek času nachystat se na kvalifikaci evropských pohárů. "Chceme umožnit potenciálním zástupcům v pohárech co možná nejdelší čas na přípravu na předkola. Podle posledního materiálu od UEFA, který zatím není oficiální, by tři z pěti našich zástupců v pohárech hráli v týdnu od 10. srpna 2. předkolo," řekl novinářům výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

"V okamžiku, kdy by byl termín 8., 9. července ohrožen, svolali bychom na toto téma další ligové grémium. Je potřeba, aby týmy měly adekvátní čas na nějakou standardní přípravu na kvalifikaci pohárů. Je to otázka čtyř pěti týdnů. Jiné to bude pro prvního, ten jde do kvalifikace později. Bavíme se hlavně o druhém, třetím a čtvrtém týmu ligy. Rozhodně není naším zájmem poslat naše kluby po dvou týdnech od skončení sezony do kvalifikace a nějak je utavit," uvedl předseda LFA Dušan Svoboda.

Ve zbytku základní části se budou hrát dvě utkání v týdnu. Mezi 30. kolem a začátkem nadstavby by se ve středu 17. června mělo uskutečnit semifinále domácího poháru MOL Cupu, který na rozdíl od první a druhé ligy neřídí LFA, ale Fotbalová asociace ČR. Finále by pak mělo být na programu mezi 3. a 4. kolem nadstavby 1. července. LFA přesné termíny do konce základní části včetně televizních přenosů zveřejní v příštích dnech.

Ligovou tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.