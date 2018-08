Záviška skóroval proti Spartě, kde vyrůstal. Bylo to štěstí, přiznal

Přišel v 76. minutě, kdy Bohemians prohrávali v derby se Spartou 0:1. Tři minuty před koncem se mu podařilo vyrovnat. Lepší zápis do utkání si sparťanský odchovanec Jan Záviška nemohl ani přát. Byl jeho hrdinou.

Jaký je pocit obrat Spartu, v níž jste vyrůstal?

Každý se snaží podat maximální výkon a dát i gól. Já jsem šťastný, že jsem ho dal a vyrovnal. Teď hraju za Bohemku a chci s ní sbírat body. Prošel jsem sice Spartou, což je zvláštní, ale za ten gól jsem rád. Kluci si remízu zasloužili, odbojovali celé utkání . Byl to první ligový za Bohemians, dva další jste vstřelil v Jihlavě.

Byla proti Spartě motivace větší?

Pro mě ne, já jsem rád za každou šanci. Chtěl jsem na hřišti vlítnout a podat co nejlepší výkon. Ten gól byla třešnička na dortu.

Čekal jste, že centrovaný míč propadne až na vás a byl nachystaný zakončit, nebo to bylo okamžitá reakce na situaci?

Doufal jsem, že se míč dostane až ke mně. Šel jsem tam s tím, že to může propadnout. Naštěstí se tak stalo a byl z toho gól. Snažil jsem si to dát co nejrychleji na nohu a brankáře propálit. Spadlo to tam.

Vyběhl jste na hřiště za nepříznivého stavu. Chtěl po vás trenér, abyste se pokoušel jít do zakončení?

Pokyn, abych dal gól, jsem nedostal. Poslal mě na hřiště hlavně proto, abych hru oživil a pravá lajna víc hořela. Abych přinesl nějaké nápady, centry, šance. Dva centry jsem poslal, jeden byl zblokovaný. Ten gól bylo štěstí.

Myslíte, že jste se k zakončení dostal, protože prostor měl krýt Plavšič, což není klasický obránce?

Možná taky. Nevím. Bylo to štěstí.