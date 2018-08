Zážitek pro fanoušky: Hertha a Hyundai uspořádaly zápas pro nejvěrnější

Hyundai Motor po nedávném oznámení víceletého partnerství s klubem Hertha BSC v roli nového globálního automobilového partnera klubu pozval nejvěrnější fanoušky klubu, aby si zahráli výjimečný zápas v malé kopané v tréninkovém centru Schenkendorfplatz klubu Hertha BSC.

K zápasu nastoupily dvě skupiny přívrženců z oficiálních klubů fanoušků Hertha BSC z Berlína a z nepříliš vzdáleného Brandenburgu. Členy obou celků překvapily hvězdy týmu Hertha BSC, Marvin Plattenhardt a Vedad Ibišević. Slavní hráči se totiž stali trenéry jejich týmů.

Další šok pro fanoušky následoval, když je na hřišti přivítal útočník Salomon Kalou a sám sebe vyhlásil za rozhodčího. Napínavý zápas, který vedl Kalou a během něhož hnali své týmy z postranní čáry kupředu Plattenhardt a Ibišević, dospěl do dramatického závěru s penaltovým rozstřelem, v němž zvítězili hosté. Hvězdy týmu Hertha BSC zakončily výjimečný den pózováním s fanoušky při fotografování a rozdáváním podpisů.

Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, zodpovědný za marketing a produkt, řekl: "V rámci našeho partnerství s týmem Hertha BSC jsme tu především pro fanoušky a po celou sezonu pro ně budeme vytvářet nové a vzrušující příležitosti. Touto aktivitou, v níž jsme nejvášnivějším fanouškům klubu poskytli výjimečné zážitky, jsme fantastickým způsobem oslavili náš nový vztah. Bylo skvělé pozorovat hráče, s jakým zaujetím se ujali svých nových rolí, a jsem si jistý, že si fanoušci budou tento den dlouho pamatovat!"

Útočník fotbalového klubu Hertha BSC Salomon Kalou řekl: "Roli rozhodčího jsem si neuvěřitelně užíval a ve skutečnosti je to mnohem náročnější, než to vypadá. Setkání s fanoušky klubu Hertha BSC jsou vždy skvělá a i tentokrát jsme spolu prožili opravdu zábavné odpoledne. Bylo zřetelně vidět, co pro ně klub znamená a jak jsou nadšení. Bylo hezké, že jsme jim za to mohli něco dát a ocenit tak jejich věrnou podporu. Jen doufám, že se na mě nezlobili, když jsem jim dal tolik žlutých karet!"