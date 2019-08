ŽIVĚ: Jablonci se krátí čas, stále marně dobývá bránu soupeře

Fotbalisté Jablonce dnes odehrají odvetu 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. Severočeši před týdnem v úvodním duelu po strastiplné cestě do Arménie překvapivě prohráli 1:2 a doma budou muset proti outsiderovi dotahovat ztrátu. Zápas začne v 19.00.

V případě postupu by Jablonečtí ve 3. předkole pravděpodobně narazili na anglický Wolverhampton, který bude v odvetě na hřišti severoirských Crusaders hájit náskok 2:0. Severočeši by na cestě do základní skupiny, kam vloni prošli přímo, museli zdolat ještě závěrečné 4. předkolo.

Jablonec doma vyhrál osm soutěžních zápasů za sebou a na odvetu se naladil nedělním vysokým triumfem 6:0 nad Slováckem. Vítězství se dočkal po dvou porážkách na Spartě a v Arménii. V pohárech ale Severočeši doma v posledních šesti utkáních nevyhráli.