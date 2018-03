Zlín dál sní o obhajobě. Boleslav vyzrála na Baník v penaltách

Fotbalisté Zlína postoupili do semifinále MOL Cupu a nadále mohou snít o obhajobě triumfu v české pohárové soutěži. V dnešním čtvrtfinále zvítězili 2:0 na hřišti druholigového Hradce Králové po gólech Miloše Kopečného a Daniela Holzera a napravili tak nepovedený vstup do jarní části ligy. Navíc poprvé uspěli pod novým trenérem Vlastimilem Petrželou. Dalšího soupeře jim určí čtvrteční los.

"Nehoníme dva zajíce. Spíše jsem se trošku obával, abychom neměli problémy se záchranou. Teď jsme ale v semifinále a bude to zajímavé. V semifinále bych jako slávista nechtěl Slavii," řekl Petržela, který po třech ligových porážkách zamíchal sestavou a dal šanci stoperu Bijiminemu, útočníkovi Vyhnalovi či Vukadinovičovi.

"Změnili jsme strukturu tréninků, kluci toho mají plné kecky a bylo to vidět. Už jsem vyzkoušel všechny hráče, chtěl jsem je vidět v akci," uvedl Petržela. První ale zahrozil Hradec, když ve čtvrté minutě nastřelil tyč Zorvan. Po dvaceti minutách ale začali hosté tlačit a dostali se k několika závarům. Největší šanci měl Vyhnal, ale brankáře Vízka nepřekonal.

Skóre se měnilo až v 52. minutě, kdy Bartošákův centr našel Kopečného a ten velmi dobře zakončil. Krátce nato mohl srovnat Funda, ale v dobré pozici nezvládl zpracování. Neuspěli ani střídající Vlkanova a Šípek. Naopak v závěru pečetil postup zlínský Holzer, který se prosadil střelou na vzdálenější tyč.

"Bylo to velice bojovné utkání a jsem rád, že jsme to zvládli. Hradec hrál velice dobře a dělal nám obrovské problémy svou jednoduchou hrou. Rozhodující moment byla první vstřelená branka," hodnotil Petržela. "Pro nás bohužel pohárová pouť končí. Teď se budeme soustředit na druhou ligu. Zlínu pomohlo střídání o poločase, kdy šel Mehanovič do útoku a Vukadinovič doprava. Z mého pohledu rozhodl až druhý gól," reagoval hradecký kouč Karel Havlíček.

Čtvrtfinále MOL Cupu Hradec Králové - Zlín 0:2 (0:0) Branky: 52. Kopečný, 87. Holzer. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Kvída - Bartošák. Sestavy: Hradec Králové: Vízek - Černý (90. Súkenník), Kvída, Čech, Urma - Pajer, Zorvan, Schwarz (68. Šípek) - Martan, Funda (63. Vlkanova) - Pázler. Trenér: Havlíček. Zlín: Zlámal - Kopečný, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai (46. Mehanovič), Jiráček, Hronek, Holzer - Vukadinovič (89. Džafič) - Vyhnal (71. Železník). Trenér: Petržela.



Fotbalisté Ostravy prohráli ve čtvrtfinále domácího poháru v Mladé Boleslavi po penaltách 4:5, nevyšla jim tak soutěžní premiéra pod trenérem Bohumilem Páníkem. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Domácí od osmé minuty hráli bez vyloučeného Golgola Mebrahtua a od 62. minuty prohrávali po trefě Roberta Hrubého. Za tři minuty ale srovnal Tomáš Přikryl a v 73. minutě šli i hosté do deseti po červené kartě gólmana Viktora Budinského. V penaltovém rozstřelu zaváhal pouze Tomáš Poznar.

Páník udělal při své premiéře na lavičce posledního týmu ligy hned šest změn oproti prohranému zápasu v Jablonci, po němž skončil kouč Radim Kučera. Poprvé po zranění ze zimní přípravy nastoupil za Ostravu její kapitán Baroš. V domácí sestavě chybělo několik opor a trenér Weber dal už od začátku šanci mladíkům Ladrovi, Kateřiňákovi a Chalušovi.

Ráz utkání určila už osmá minuta. Mebrahtu před rozehráním útočné standardky atakoval Filla a rozhodčí Machálek mu rovnou udělil červenou kartu. Baník se ale celou první půli v přesilovce trápil a vytvořil si jedinou větší šanci v 27. minutě, kdy Hlinka pálil nad. Ještě do poločasu potkala domácí další komplikace, z trávníku musel zraněný Matějovský.

I po návratu z kabin Boleslav navzdory oslabení působila nebezpečněji. Ladra ani Jánoš však brankáře Budinského nepřekonali a Baník trestal. Po centru se odrazil míč k Hrubému a ten střelou k tyči otevřel skóre. Vedení však poslednímu celku ligy vydrželo jen necelé čtyři minuty. Ladra vysunul kolmicí střídajícího Přikryla, který z poměrně těžké pozice srovnal. Vzápětí se Boleslav marně dožadovala penalty.

V 73. minutě střídající Jirásek krátce po příchodu na hřiště trefil brankovou konstrukci a po protiútoku šli do deseti i Slezané. Gólman Budinský fauloval před vápnem Přikryla a sudí ho vyloučil. Šest minut před koncem mohli domácí otočit stav, střelu aktivního Přikryla však vyrazil náhradní brankář Baníku Laštůvka a Křapkův gól pro ofsajd neplatil.

V prodloužení se hrálo opatrně, a tak přišly na řadu penalty. Prvních devět exekutorů nezaváhalo, ale poté Polaček vystihl Poznarovu střelu a Boleslav mohla slavit čtvrtý postup do semifinále domácího poháru za sebou.