Fotbalisté Slavie porazili Budějovice 4:0 a poprvé v ligové sezoně vyhráli

Fotbalisté Slavie ve druhém ligovém kole porazili doma České Budějovice vysoko 4:0 a po bezbrankové remíze na stadionu Slovácka z minulého týdne si připsali premiérové vítězství v nové sezoně nejvyšší soutěže. Pražané dali v Edenu v každém z poločasů po dvou gólech, už během prvních devíti minut skórovali David Douděra s Danielem Filou a po změně stran se trefili Filip Prebsl a střídající Conrad Wallem.

Slavia doma v lize porazila České Budějovice počtrnácté za sebou. Pražané potvrdili, že se jim v Edenu dlouhodobě daří, v nejvyšší soutěži tam prohráli jediný z posledních 37 zápasů. Dynamo po úvodní porážce 0:2 s Olomoucí ani v druhém kole nebodovalo.

"Bylo potřeba zareagovat na Slovácko. Navázali jsme na dobrou obrannou fázi a přidali k tomu spoustu věcí do ofenzivy. Měli jsme lepší pohyb, hlavně jsme zrychlili hru. Trefili se ofenzivní hráči. Na druhou stranu si to nebudeme idealizovat, víme, že v dalších věcech musíme přidat. Hlavně do ofenzivy to byl ale velký posun," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Oproti zápasu v Uherském Hradišti udělal tři změny v základní sestavě. Místo zraněného Vlčka, Juráska a Chytila od začátku nastoupili Diuof, Schranz a Fila. Kouč Dynama Jiří Lerch, který hrával za Slavii, postavil očekávanou jedenáctku, oproti nevydařenému duelu s Olomoucí vyměnil pouze mladíka Zíku za Ondráška.

Slávisté od začátku dominovali a svižný nástup podtrhli rychlým gólem. Prebsl přiťukl nabíhajícímu Douděrovi a ten z pravé strany s pomocí tyče překonal brankáře Janáčka. Český reprezentant se po jedné minutě a 14 sekundách od výkopu postaral o nejrychlejší gól nové ligové sezony a v nejvyšší soutěži skóroval podvacáté.

Červenobílí na trávníku kralovali a v deváté minutě přidali pojistku. Dioufův pas za chybující obranu si zpracoval Fila a sám před Janáčkem poslal balon nekompromisně pod břevno. Jednadvacetiletý útočník, jenž se v létě vrátil z hostování v Teplicích, si připsal druhý prvoligový gól za Slavii. Dynamo i v druhém kole nové sezony dvakrát inkasovalo.

"Plánoval jsem to trošku jinak, líp. Ale nakonec jsem míč udržel, skóroval, takže v pořádku," citoval klubový web Filu. "Apelovali jsme na kluky, aby nepodlehli atmosféře, ale bohužel se tak stalo. Když přijedete do Edenu a dostanete ve druhé minutě gól, je prakticky po zápase. To si potom Slavia na soupeři jen smlsne. Pak domácí přidali druhý gól a v 10. minutě už nebylo o co hrát," litoval Lerch.

Favorit měl i nadále utkání pevně ve své moci. Provodovu střelu v 16. minutě vyrazil Janáček a v polovině úvodního dějství zachránila hosty konstrukce poté, co si Dioufův centr srazil na břevno vlastní branky zadák Havel.

Na konci 41. minuty po samostatném úniku poslal míč do sítě bývalý českobudějovický záložník Provod, z gólu na 3:0 se ale nakonec radovat nemohl. Po několikaminutovém přezkoumávání situace videorozhodčí Petřík z centrály na Brumlovce pomocí kalibrované čáry usoudil, že se jednalo o drobný ofsajd. Už v nastavení první půle zahrozili také Jihočeši, Šigutovu ostrou ránu po Holešově chybné rozehrávce vyrazil gólman Kinský.

Po změně stran pokračovali Pražané v tlaku. Ve 49. minutě z několika kroků kuriózně minul prázdnou branku Fila, poté Provod trefil ze strany jen boční síť. Ke třetí trefě pomohl Slavii velkou chybou gólman Janáček, jemuž vypadl lehký centr z levé strany a Prebsl v 66. minutě poslal balon do opuštěné branky. Domácí defenzivní univerzál skóroval v lize za Slavii poprvé.

"Asi ve správný čas na správném místě. Bylo to s kopou štěstí, ale i to se počítá," řekl Prebsl. "S Janym (Janáčkem) jde nervozita z minulé sezony, ale zase měl některé dobré zákroky. Že bych ho kritizoval, to ne," podotkl Lerch.

Poté premiérově v Edenu naskočila do hry letní posila Chorý, příjemného přijetí se však nedočkal. Domácí fanoušci hanlivě skandovali proti jeho bývalému klubu z Plzně. "Věděli jsme, že to nebude mít jednoduché. Bude to mít jako všichni hráči před ním - musí ukázat, že bude prospěšný pro tým, že mu bude pomáhat," konstatoval Trpišovský.

Další ze střídajících hráčů Wallem pak po několika desítkách sekund na trávníku v 83. minutě hlavou zblízka po centru z pravé strany uzavřel skóre na 4:0. Slavia porazila v lize Dynamo popáté za posledních šesti duelů.

Trpišovský pochválil trávník v Edenu, který v minulých dnech znovu prošel výměnou. "Chtěl bych poděkovat trávníkářům, kteří dostali hřiště i přes šibeniční termín do kvalitního stavu. Asi nejlepšího za poslední dobu. Vím, že tady byli od rána do noci, každý den makali," řekl Trpišovský.