Fotbalová reprezentace mění hotel. Kde bude její nové útočiště?

Česká fotbalová reprezentace po pěti a půl letech změnila hotel, ve kterém bude bydlet během srazů v Praze. Ze smíchovského hotelu NH Praha se národní tým přesunul do hotelu Don Giovanni, ležícího na Vinohradech. Poprvé si reprezentanti nové ubytování vyzkoušejí při pondělním srazu před úvodním zápasem Ligy národů s Ukrajinou a následným přípravným utkáním v Rusku.

"Důvod, proč jsme se rozhodli ke změně? Je to o tom, že se v případě hotelu Don Giovanni povedlo skloubit dodavatelský servis s klasickým partnerským kontraktem," řekl na tiskové konferenci předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

"Je to navíc o to příjemnější, že v managementu jsou lidé, kteří mají rádi sport, žijí fotbalem a dokonce ho aktivně hrají. Ti lidé chápou, co hráči potřebují právě proto, že se aktivně tomuto sportu věnují. To je obrovský bonus," dodal Malík.

Reprezentanti budou mít ve čtyřhvězdičkovém hotelu hned vedle stanice metra Želivského nedaleko centra metropole vše, co potřebují. V posledním dvanáctém patře je moderní wellness centrum.

Vzhledem k poloze hotelu zřejmě změní i dějiště tréninků. Stadion na Strahově, kde se reprezentace při srazech v Praze dlouhá léta připravovala, je vzdálen deset kilometrů a při husté dopravě v metropoli by se cesta mohla neúměrně protáhnout.

Při nadcházejícím srazu v pondělí bude národní celek trénovat v nedalekém Edenu, kde sídlí Slavia. V úterý dopoledne už reprezentanti zamíří do Uherského Hradiště, kde sehrají zápas s Ukrajinou. "Na Slavii je i kvalitní regenerace, takže věřím, že pro tenhle sraz nenastane žádná komplikace," uvedl reprezentační trenér Karel Jarolím.

"V hotelu, jak jsme tu krátce, vše funguje. Uvidíme podle prvního dne, který tu strávíme jako jediný při tom srazu. O to je to náročnější. V poledne přijedeme a druhý den v 10 hodin budeme odlétat do Kunovic. Je to poměrně náročné, to bude taková zkouška," řekl manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Reprezentanti bydlívali na Smíchově od března 2013. Výhodou hotelu v kopci Mrázovka bylo, že sousedil se Strahovem. Předtím fotbalisté využívali služeb dnes již neexistujícího dejvického Hotelu Praha.