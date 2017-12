FOTO: Pustevny či exotka. Jak oslavili Vánoce čeští sportovci?

Stromeček, dárky, rodina a pohoda. Vánoční svátky si stejně jako ostatní "smrtelníci" skvěle užila i řada sportovců. Někteří zvolili teplo rodinného krbu s tradičním jídlem a zvyky, jiní vyrazili oslavit Štědrý večer do zahraničí. Jak vypadaly Vánoce u hokejistů nebo fotbalistů? S kým je strávili a co jim nadělil Ježíšek. A jak popřáli svým fanouškům?

Nejkrásnější svátky v roce každý z českých sportovců slavil po svém. Někdo si užíval tradiční vánoční pohodu v pohodlí doma, někdo proložil čekání na Ježíška hezkým výletem. Byli však i tací, kteří vyrazili na Vánoce za hranice republiky.

Třeba takový Radek Štěpánek, jenž strávil Štědrý večer ve Švýcarsku. Ještě dál od domova očekával Ježíška fotbalista pražské Slavie Jan Sýkora. Ten odletěl s přítelkyní, jíž je herečka Sara Sandeva, užívat sluníčka do Dominikánské republiky.

Zatímco spousta lidí balí vánoční dárky dlouho dopředu, aby mohli na Štědrý den odpočívat, Gabriela Koukalová se pustila do balení na poslední chvíli. Přitom debužírovala cukroví. Vánoční klid si tak s manželem Petrem Koukalem užívala pěkně po svém.



Fotbalista Milan Baroš se svými dvěma syny vyzkoušel, jak se lije olovo. Před štědrovečerní večeří navíc společně vyrazili do lesa, aby donesli zvířátkům do krmelce vánoční pamlsky. To vodní slalomář Jiří Prskavec zvolil zcela jinou zábavu. Aby mu pořádně vyhládlo, vydal se se svou partnerkou a psem na výšlap na Pustevny.

Tomáš Necid si nejprve s rodinou užíval dlouho dovolenou v Dubaji, krátce před Vánocemi se ale společně vrátili do Čech, aby nejkrásnější dny oslavili doma. Necíd si střihnul i sváteční fotbálek. Po "protažení kostí" už spěchal za nejbližšími.

Příští rok už budou u stromečku tři, letos byli na Vánoce ještě ve dvou. Atleti Denisa Rosolová a Adam Sebastian Helcelet totiž čekají přírůstek. A i když pro ně letos byly vánoční svátky určitě krásné, už se těší na příští rok, až budou rozbalovat dárky i s miminkem.

Partnerka hokejisty Michaela Frolíka přestala v nedávné době používat sociální sítě, i když se při sdílení příspěvků ze života v Kanadě cítila jako ryba ve vodě. Před Vánocemi se ale pochubila domácí pohodou. I tím, že na štědrovečerní tabuli budou klasická česká jídla a na Boží hod si její muž, hráč Calgary Flames, pochutná na kachně s knedlíky a zelím.

Většina sportovců se předvedla především fotkami u stromečku a přáním krásných Vánoc. Hodně zajímavou výzdobu měl třeba David Limberský, jenž zvolil hodně extravagantní styl. Krásné stromky ale měli i další. Vánoční pohodu si užívali také Tomáš Hertl, Petra Kvitová nebo Kristýna Plíšková. Svátky klidu a míru tak tradičně zasáhly úplně každého.