Začíná nová sezóna první fotbalové ligy a s ní přichází první kolo plné očekávání a nadějí. Trenéři týmů napříč ligou se před víkendovými zápasy podělili o své dojmy, připravenost a taktické plány. Každý tým vchází do nové sezóny s vlastními ambicemi a cíli, přičemž trenéři hledají ideální sestavy a herní strategie, které jim přinesou úspěch.

Hlasy trenérů před víkendovými zápasy 1. kola první fotbalové ligy:

FK Jablonec (v minulé sezoně: 11.) - FK Mladá Boleslav (5.)

Luboš Kozel (Jablonec): "V generálce jsem byl spokojený hlavně s prvním poločasem. Nějaké věci ke zlepšení tam určitě byly. To důležité ale přijde až proti Mladé Boleslavi. Věřím, že jsme dobře připraveni. Odešlo sedm hráčů a šest přišlo, došlo k poměrně velké personální obměně. Věříme, že teď bude mužstvo mladší, hladovější a bude hrát i trochu jinak."

David Holoubek (M. Boleslav): "Výsledky přípravných zápasů byly dobré. Pozitivně hodnotím poslední herní test s polským Slaskem Vratislav, který jsme proti kvalitnímu soupeři zvládli dobře. Ukázal nám, že do mistrovských zápasů máme na čem stavět. Všechny přípravné zápasy jsou důležité v budování herního sebevědomí a doufám, že to bude v soutěžních utkáních vidět. Před prvním zápasem přemýšlíme o složení základní sestavy, o způsobu naší hry, o způsobu hry Jablonce a o tom, co všechno nás čeká. Jdeme do toho samozřejmě se záměrem uspět."

Bohemians Praha 1905 (13.) - Baník Ostrava (4.)

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Baník bude na úvod těžký soupeř. Vzhledem k tomu, že se jim v přípravě výsledky nepovedly, budou obezřetnější a více na špičkách. Vstup do soutěže je vždy důležitý. Sestava Baníku je pro nás nečitelnější, investovali do posil hodně peněz. Dají dohromady dvě jedenáctky. Vloni zaslouženě skončili čtvrtí, odvedli kus práce. Máme z nich respekt, na druhou stranu hrajeme doma a chceme uspět. Optikou sázkovek asi nebudeme favorit, ale chceme předvést výkon, na který budeme hrdí."

Pavel Hapal (Ostrava): "Těšíme se, je to konečně zase soutěžní zápas po nějaké době. Očekávám, že v Ďolíčku bude plno a že utkání bude mít dobrou kulisu. Bohemka vypadala v přípravě velice dobře, alespoň podle toho, co jsme měli možnost sledovat. Dařilo se jí i výsledkově, dávala dost gólů. Ale vždy se pak ukáže až v ostrém ligovém utkání, jak na tom vlastně mužstvo je. Věřím, že my jsme nachystáni dobře a sezonu zahájíme dobrým výsledkem."

Dynamo České Budějovice (15.) - Sigma Olomouc (10.)

Jiří Lerch (Č. Budějovice): "Na losu záleží, to je jasné. Na druhou stranu si nemůžeš vybírat, jestli hraješ proti Slavii nebo proti Olomouci. Nepodceňujeme nikoho. Teď nás doma čeká Olomouc, na kterou se připravujeme. Jsem rád, že první utkání hrajeme doma, protože věřím, že tady na jihu budeme silní."

Tomáš Janotka (Olomouc): "Dařilo se nám v přípravě, ale liga je o něčem jiném. Čekám otevřený zápas, který mohou rozhodnout maličkosti. Do Budějovic jedeme s odhodláním udělat maximum pro dobrý výsledek a pro vítězství. Uvidí se na hřišti."

Dukla Praha (nováček) - Viktoria Plzeň (3.)

Petr Rada (Dukla): "Los je celkem smrtelný, abych to přežil... Ale v lize si nevyberete. V Plzni angažují mladší, dravější hráče, myslím, že to tam dělají dobře. Prodat za takovou sumu Chorého do Slavie? Musím smeknout. Koupili Vašulína, přišel Kabongo a další. Ekonomicky jsou někde jinde než my. Viděl jsem jejich dva tři zápasy na soustředění, mají silný tým. Pořád je to pro mě mančaft do první trojky. Kvalita je na jejich straně, my zase musíme přidat jinou a odhodit strach. Věřím, že podáme výkon na hranici svých možností."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Los je takový, jaký je, určitě musíme být ve střehu. Dukla je dobré mužstvo, viděl jsem je teď několikrát. Pro nikoho není jednoduché začínat sezonu na půdě nováčka, který je plný nadšení, entuziasmu, motivace. Takže nás na úvod čeká těžké utkání."

MFK Karviná (14.) - Slovan Liberec (9.)

Martin Hyský (Karviná): "Z vítězné generálky proti Skalici mám dobrý pocit. Měli jsme svou herní tvář a vytvářeli jsme si šance. Herní výkon byl fajn, ale pořád je to jen generálka. Hlavu nahoře kluci musejí mít, ale nos pěkně dole. Do ligy jdeme s pokorou. Zápas s Libercem bude úplně o něčem jiném. To je jisté a jsem si toho stoprocentně vědom."

Radoslav Kováč (Liberec): "Hrozně se na start sezony těšíme. Chceme hrát nějakým způsobem a věříme, že bude úspěšný už v Karviné. Sami jsme zvědaví na to, jak si to celé sedne, změn je hodně. Respektujeme každého soupeře, ale věříme, že už v Karviné to zvládneme. Věříme, že začátek se nám povede, což je asi cílem všech."

1. FC Slovácko (6.) - Slavia Praha (2.)

Roman West (Slovácko): "Na rozjezd ligy není Slavia vůbec snadným soupeřem, z posledních 11 utkání s ní Slovácko získalo jen bod. Musíme hrát týmově, kompaktně, poctivě v defenzivě a třeba se k nám malinko přikloní i štěstí, které s takovým soupeřem potřebujete. Uděláme všechno pro to, abychom Slavii potrápili. Myslím, že nebude hrát roli, pokud nenastoupí reprezentanti, kteří se zapojili do přípravy později. Slavia má dost kvalitní kádr na to, aby postavila velmi dobrou sestavu."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Na start sezony se neskutečně těšíme. Hodně hráčů jsme měli v reprezentacích, začátek musejí odtáhnout hlavně ti, kteří byli na kempu v Rakousku. Ti mají výhodu. Na druhou stranu nás hned v prvním kole čeká těžký výjezd. Reprezentanti navíc budou potřebovat minutáž před ostrými zápasy v kvalifikaci Ligy mistrů. Myslím, že některé zapojíme už v prvním kole na Slovácku. Je to hodně individuální, hráči měli na Euru různé vytížení. Cítím z týmu velkou odhodlanost, hladovost, jsem zase o krok dál oproti minulé sezoně. Pravda pak ale leží na hřišti, v neděli od pěti hodin od prvního kola. Věřím, že jsme dobře nachystaní a že to v neděli ukážeme."

FC Hradec Králové (7.) - FK Teplice (8.)

David Horejš (Hradec): "Co bylo v minulé sezoně, na to se nekoukám. Teplice pozměnily tým, my taky, takže určitě to bude jiný zápas. Začíná se od nuly. Budeme chtít navázat na výsledky z předchozí sezony, ale bude to úplně jiné utkání. Musíme se co nejlépe připravit, abychom do sezony dobře vstoupili."

Zdenko Frťala (Teplice): "Příprava se nám vydařila, každé vítězství je důležité pro sebevědomí. Ale rozhodně to nepřeceňujeme. Kromě našeho tříobráncového systému jsme zkoušeli i nová rozestavení. V zápasech s Hradcem v minulé sezoně jsme nebyli úspěšní, to bychom rádi zvrátili."