Hlavně aby klíčoví hráči zůstali zdraví, přeje si kouč Motoru Čihák

Druhou extraligovou sezonu u hokejistů Českých Budějovic načne v příštím týdnu hlavní kouč Ladislav Čihák a věří, že může být ještě úspěšnější než ta premiérová, v níž dovedl Motor až do sedmého zápasu čtvrtfinále play off. Raději se však drží při zemi. V rozhovoru s ČTK a deníkem Sport uvedl, že každá sezona je jiná a její výsledek závisí na řadě faktorů.

"Důležité je, aby klíčoví hráči zůstali zdraví. Kádr se doplnil novými hráči, kteří si také musí zvyknout. Chtěli jsme mentálně silné kluky, kteří zvládají být pod tlakem a umí to za takové situace vzít na sebe. Pořád je na čem pracovat a jak vždy říkám - pravda je jen na ledě," řekl Čihák.

Vedení Motoru se netají touhou po semifinálové účasti. "Když už se člověk podíval do čtvrtfinále, bylo by určitě hezké podívat se zase alespoň o krok výš. Ale já jsem zvyklý držet se radši při zemi. Můžou se vám zranit tři klíčoví hráči a všechno přehodnotíte. Budete rádi, když se podíváte do předkola. My uděláme každopádně všechno pro to, aby ta naše cesta byla co nejdelší. Budeme jezdit po zadku," uvedl Čihák, jehož tým ve čtvrtfinále vyrovnal sérii s pozdějším mistrem Třincem ze stavu 0:3 a nakonec prohrál 3:4 na zápasy.

Dobře ví, že povedená minulá sezona v té další nic nezaručuje. "Je to strašně pomíjivé. Podívejme se na týmy v extralize, jak začaly posilovat. Ty týmy budou silné, mužstva nahoře budou ještě silnější. Ti, jimž to nevyšlo minulou sezonu, budou více na špičkách. Ty kluby nebudou chtít dovolit, aby se propadly zase někam dolů. Střed extraligy, který je v mých očích čím dál širší, si to rozdá mezi sebou. Kdo bude poctivě pracovat a komu se budou vyhýbat zranění, tak může uspět," konstatoval Čihák.

S posilami je zatím spokojený. "Rýsuje se finální podoba sestavy. Dopadlo to podle našich představ a sedá si to. I podle výsledků to vypadá, že kluci znají svoji roli a tu si plní," pochvaloval si kouč.

Určitým otazníkem mohou být gólmani. I proto, že v týmu již není zkušený Dominik Hrachovina. "Laická i odborná veřejnost se nás na brankářskou dvojici hodně ptá. A já na to odpovídám, že Honza Strmeň je skvělý gólman a parťák, povahově naprosto špičkový. A v minulé sezoně pokaždé, když vlezl do brány, tak nám to vychytal. Získali jsme s ním strašně moc bodů," vyzdvihl Čihák.

"U Milana Kloučka je už načase, aby naplno ukázal, co v něm je. Už dřív při jiném angažmá jsme měli vždy mladé gólmany a nikdy nás nezklamali. Věřím, že Kloudy ví, do čeho jde. Dali jsme mu šanci a já věřím, že ji využije. Kluci v přípravě odchytali skvělé zápasy a teď už je jen na nich, jak se s tím poperou," dodal Čihák.