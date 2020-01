Hnilička se diví. Proč má sport poloviční rozpočet než kultura?

Národní sportovní agentura (NSA) chce získat více peněz pro sport. V roce 2025 by to mělo být jedno procento výdajů ze státního rozpočtu, jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu. To by mohlo být až dvacet miliard korun. Letos je v rozpočtu na sport celkem 8,25 miliardy korun, což představuje asi půl procenta rozpočtu. Většina peněz by měla jít na investice. Nejdříve se agentura zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel, které byly dosud opomíjeny.

Měřítkem pro sportovní prostředí je kultura, jejíž ministerstvo pracuje s rozpočtem 14 miliard korun. "Sport je prolezlý po celé republice, jsme sportovní národ, týká se každého z nás. Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport, má poloviční rozpočet než kultura," uvedl na tiskové konferenci předseda agentury Milan Hnilička.

Za zásadní považuje investice do sportovišť, na jejichž zastaralost dlouhodobě upozorňuje Česká unie sportu (ČUS). Průměrné stáří sportovišť v Česku je 48 let. "Nemáme jediný fotbalový stadion, který by odpovídal nejvyšším mezinárodním standardům. Nemáme velodromy, nemáme pro skokany na lyžích můstky, máme jednu desetimetrovou věž. Není jediná basketbalová nebo volejbalová hala s nejvyšším mezinárodním standardem," vypočítával předseda ČUS Jansta. Zanedbaná jsou i sportoviště v obcích.

A na malé obce se chce agentura zaměřit v první řadě. Před dokončením je investiční program Kabina pro menší investice v řádech stovek tisíc korun. Toto slabé místo současných dotačních programů Hnilička zjistil, když dva roky objížděl republiku ještě jako vládní zmocněnec pro sport. "Týká se to primárně kabin, proto pracovně název Kabina. Když jsem viděl, v jakých podmínkách se děti převlékají, jaká jsou tam sociální zařízení, to je šílené. Velmi často jsou to kabiny u fotbalových hřišť nebo tenisových kurtů," řekl.

Tento program by mělo v únoru schvalovat ministerstvo financí. Pak budou jeho podmínky zveřejněny, ale peníze mohou obce čerpat až v roce 2021. Nadále stát plánuje investovat i do sportovišť ve větších městech a špičkových center pro přípravu reprezentace a pořádání vrcholných akcí.

Novinkou bude investiční program pro univerzitní sportoviště. "Chceme univerzitní spor znovu implementovat na vysoké školy. Chtěli bychom, aby vznikly dlouhodobé sportovní ligy. K tomu potřebujeme i podmínky, co se týče sportovních hal a jiných sportovišť," řekl Hnilička.

Velkým tématem pro agenturu, která vznikla loni 1. srpna, bude zlepšení pohybové gramotnosti dětí. Měla by se rozvíjet už od mateřských škol a na základních školách.

Zásadní bude také propagace přínosu sportu se zacílením na rodiče a práce s trenéry na všech úrovních. Agentura chce také zrychlit vyplácení finančních prostředků konečným příjemcům. Například dotace z programu Můj klub určené na sportování dětí a mládeže loni některé kluby dostaly až v závěru roku. Zrychlení by měla umožnit digitalizace i větší počet pracovníků, než se agendě sportu věnoval na ministerstvu školství.