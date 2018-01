Blíží se další jágrmanie. Návrat legendy vyvolá poprask

Osm kol zbývá do konce základní části WSM ligy, druhé nejvyšší české hokejové soutěže. Soutěže, která český hokejový národ zpravidla začne zajímat až v době, kdy vrcholí play-off a rozhoduje se o tom, které týmy se v baráži pokusí zabojovat o postup do extraligy. Letos ale bude všechno jinak. Návrat Jaromíra Jágra do Kladna pravděpodobně vyvolá podobnou mánii, jako když slavná osmašedesátka hrála na domácích stadionech naposled.



Průměrná návštěvnost na domácích zápasech Benátek nad Jizerou je 276 diváků. Není se co divit, předposlední mužstvo WSM ligy svou hrou zrovna neoslňuje. Teď v sobotu ale bude divácký zájem několikanásobný. Do Benátek přijede k utkání šestačtyřicátého kola právě Kladno, na jehož soupisce už by se podle všeho měl objevit i Jágr.



Benátky proto bleskově zareagovaly a jednají s extraligovým Libercem (kterého jsou farmou), že by se duel mohl odehrát v tamní Home Credit Areně. Ta pojme sedm a půl tisíce diváků, kteří by Jágrově návratu vytvořili více než důstojnou kulisu. A je dost možné, že by se hala na "obyčejný" zápas první ligy klidně mohla vyprodat.

Sobotní duel @HCB_1934 s @RytiriKladno se s největší pravděpodobností odehraje v liberecké Home Credit Areně. Více➡️https://t.co/rqsCBbtPJw. - Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 30. ledna 2018

V jednapadesátém kole hraje Kladno v Českých Budějovicích a v úterý ráno na zápas v internetovém předprodeji zbývala poslední vstupenka. Utkání je přitom na programu až za více než tři týdny. Vyprodaný je už také pražský Eden, kde se Rytíři představí také proti Slavii. Jágr je i v pětačtyřiceti zkrátka obrovský tahák, fanoušci si dobře uvědomují, že kvůli zdravotním problémům, které mu tak zkomplikovaly angažmá v Calgary, může jít o poslední měsíce jeho kariéry. A chtějí si ho naplno užít.

Sám Jágr si svou poslední sezonu v NHL rozhodně představoval jinak, v dresu Flames nakonec dal jediný gól. Vinou zranění přišel o možnost překonat rekord Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů a musel se smířit s tím, že už na něj nikdy nedosáhne. Celou situaci s rychlým přesunem do České republiky ale patrně bere s typickým nadhledem.



Na svůj instagramový profil přidal fotografii s vtipem, jak náhlé stěhování vysvětloval své přítelkyni Veronice.

A pro Kladno teď může okamžitě být ohromným přínosem, pokud bude stoprocentně připravený hrát. Jeho herní přehled je totiž pořád naprosto výjimečný. A Jágr, který se koneckonců ještě před pár týdny solidně držel v tempu nejlepší ligy světa, teď přestoupí o několik úrovní níž. Rytířům patří v tabulce aktuálně třetí místo, společně s Karlovými Vary a Českými Budějovicemi patří k největším adeptům na boj o postup do extraligy.

Právě faktor Jágr může hrát ve finále sezony klíčovou roli. Je takřka jisté, že na kladenském stadionu teď bude na každý zápas vyprodáno, fanoušci si svého hrdinu nebudou chtít nechat ujít. A on pořád má na to, aby jim předvedl velké věci. Závěr WSM ligy letos bude sledovanější, než kdy dřív.