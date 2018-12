Brno nestačilo na Frölundu, Plzeň ztratila slibný náskok

Hokejisté Brna prohráli v prvním čtvrtfinálovém utkání play off Ligy mistrů s Frölundou 1:4. Švédský tým o své výhře rozhodl ve druhé třetině, ve které vstřelil tři branky. Tři góly český mistr inkasoval v oslabení, jediným střelcem Brna v souboji s dvojnásobným vítězem mezinárodní soutěže byl Bedřich Köhler.

"V první třetině měli domácí několik dobrých střídání, ve kterých nás přehrávali a měli hodně šancí. Ani ve druhé jsme nebyli na soupeře dostatečně připraveni, ale pak nám hodně pomohla hra v přesilovkách, díky které jsme zápas nakonec vyhráli," řekl trenér hostů Roger Rönnberg.

Kometa v hodně omlazené sestavě, ve které bylo jen 13 hráčů základního kádru, nastoupila proti severskému mužstvu nabitém hvězdami sympaticky. V první třetině byla domácí družina herně lepší, stejně tak i co do počtu šancí. Svou převahu Jihomoravané přetavili i ve vedoucí branku, o kterou se v 10. minutě v přesilovce postaral Köhler.

Brno mohlo přidat i druhý gól, Dočekal ale nejprve z mezikruží těsně přestřelil a následně se ocitl zcela sám před švédskou brankou, jenže i v tomto případě nezamířil přesně. A tak přišel trest. Hosté využili první větší šanci. Šestadvacet vteřin před koncem první třetiny využil přesilovku Carlsson. Hosté vstoupili v početní výhodě i do druhé třetiny a hned se rychle dostali do vedení. Dostála v brance Komety překonal opět Carlsson.

"První třetina byla z naší strany výborná. Měli jsme dobrý pohyb, napadali jsme soupeře a přinutili ho k chybám. Šli jsme zaslouženě do vedení a měli i další šance na zvýšení skóre. Jenže přišlo čtyřminutového oslabení a ukázalo se, že přesilovky budou klíčové. Obě dokázali hosté využít, navíc je mají výborné a těžko se brání," řekl trenér domácích Kamil Pokorný.

Poté mohl vyrovnat Hruška a také Plášek, který trefil břevno a puk poskakoval po lajně. Rozhodčí avizovali, že se podívají na video, přičemž hra nadále pokračovala a Rosseli Olsen střelou mezi betony překonal Dostála. Video následně rozsoudilo, že místo vyrovnání švédský tým zvýšil své vedení. A ze strany hostů to nebylo vše. V další přesilovce se prosadil Genoway.

V závěru druhé třetiny mohl snížit Hruška, trestné střílení ale nevyužil. Brňané se poté snažili zápas zdramatizovat, vytvořili si mírnou převahu, ale výraznějších gólové šance ne. Jen Köhler trefil sedm minut před koncem horní tyč. Za týden v odvetě tak bude mít Frölunda v domácím prostředí luxusní náskok.

"Třetí část jsme slušně odbránili, Lukáš Dostál nás několikrát podržel. Celkově si myslím, že se nemáme za co stydět. Mladí kluci zápas odmakali a musel to pro ně být velký zážitek před našimi skvělými diváky," řekl Pokorný.

Čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů - 1. zápas Kometa Brno - Frölunda Indians 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) Branky a nahrávky: 10. Köhler (R. Zohorna, Mikyska) - 20. Carlsson (Lasch, Rakhshani), 21. Carlsson (Lasch, Genoway), 28. Rosseli Olsen (Friberg, Mustonen), 31. Genoway (Lasch, Carlsson). Rozhodčí: Lemelin, Stricker (oba Švýc.) - J. Ondráček, Tošenovjan (oba ČR). Vyloučení: 8:5. Využití: 1:3. Diváci: 3290. Sestavy: Brno: Dostál - Štencel, Schaus, Barinka, Mikyska, Malec, Kučeřík, Kowalczyk, Bartejs - Horký, J. Hruška, Mallet - Dočekal, R. Zohorna, Köhler - Plášek, Süss, Mlynář - Kusko, T. Král, Meluzín. Trenéři: L. Zábranský, Horáček, Oslizlo a Pokorný. Frölunda: Gustafsson - Lindström, Sigalet, Grönlund, Genoway, Nörstebö, Ekbom, Moverare - J. Lundquist, Rakhshani, Lasch - Stalberg, Hjalmarsson, Carlsson - Pathrik Westerholm, Fagemo, Ponthus Westerholm - Friberg, Mustonen, Rosseli Olsen - Söderlund. Trenér: Rönnberg, Lundskog a Näslund.

Hokejisté Plzně vstoupili do čtvrtfinále play off Ligy mistrů remízou na ledě švédského týmu Skelleftea AIK. Indiáni, kteří vyhráli všech osm předešlých zápasů v soutěži, vedli na severu Evropy již 3:0. Ve třetí třetině ale náskok ztratili a za týden budou oba týmy v Plzni bojovat o postup od nuly.

"Bylo to velice těžké utkání, protože máme za sebou dlouhý den. Přesto se nám úvod povedl a první dvě třetiny jsme odehráli velice slušně. Pak na nás ve třetí dvacetiminutovce soupeř zatlačil a my toho moc neměli. A asi i zaslouženě se jim podařilo srovnat," uvedl útočník Matyáš Kantner na klubovém webu.

Západočeši v úvodu utkání přežili dvě oslabení a poté sami udeřili. Chybu v rozehrávce domácích využili Kantner s Gulašem, který bekhendem otevřel skóre. Vyrovnat mohl v 15. minutě Joakim Lindström, jeho tečovaná střela ale skončila na brankové konstrukci, což potvrdil i videorozhodčí.

Následně měly oba týmy několik slibných šancí, gólově se ale prosadil až ve 26. minutě Kantner, který využil zaváhání Noréna a se štěstím překonal Armalise. "Byla to kuriózní branka. Vybojovali jsme puk ve středním pásmu a já ujížděl sám na bránu. Měl jsem před sebou půlku odkrytou, ale netrefil jsem na první pokus ani puk. Napodruhé se to podařilo a puk skončil nepochopitelně v bráně," řekl Kantner.

Další gól mohli přidat Stach a Vráblík, ujala se však až dorážka Kodýtka. Jenže v závěrečné dvacetiminutovce hosté slibně rozehraný zápas ztratili. Ve 48. minutě překvapil Milčakova střelou na zadní tyč Aaltonen a domácí ožili. Finský útočník se o pět minut později dostal do podobné situace, místo zakončení však přihrál volnému Linusi Lindströmovu, pro něhož nebyl problém trefit odkrytou branku. A to nebylo vše, Lindström dokázal na začátku 58. minuty i vyrovnat. "Před utkání bychom asi za remízu byli rádi, takhle pocity rozhodně nejsou oslavné. Rozhodne se u nás doma a my stoprocentně chceme postoupit," dodal Kantner.