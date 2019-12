Budějovice a Poruba nastřílely devět gólů, Slavia padla

O pořadí v play-off: Havířov - Slavia Praha 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Branky: 15. L. Bednář, 16. J. Doktor, 46. Kotala. Rozhodčí: Veselý, Ondráček - Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 8:5, F. Seman (Havířov) 10 min. Bez využití. Diváci: 920. Poruba - Litoměřice 9:1 (3:0, 5:0, 1:1) Branky: 13. a 22. M. Špaček, 21. a 39. Gřeš, 24. a 27. Sikora, 9. T. Jáchym, 18. Slavík, 47. Hudeček - 51. Strejček. Rozhodčí: Dědek, Kašík - Axman, Hranoš. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 512. Vsetín - Chomutov 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0) Branky: 42. a 62. Dostálek, 4. Hunkes, 36. Březina - 21. Rudovský, 29. Koláček, 53. Žovinec. Rozhodčí: Skopal, Fiala - Lukš, Novák. Vyloučení: 7:12. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2760. Motor České Budějovice - Přerov 9:3 (4:1, 2:1, 3:1) Branky: 16. a 36. J. Kloz, 17. a 48. Gilbert, 13. Pýcha, 18. Prokeš, 26. Šimánek, 53. Christov, 55. M. Novák - 4. T. Doležal, 22. Moučka, 51. Goiš. Rozhodčí: Grech, Valenta - Belko, Tvrdík. Vyloučení: 8:9, navíc Gilbert, M. Beránek oba 10 min., N. Pavel 5 min. a do konce utkání, Allen 10 min. a do konce utkání - Krisl 5 min. a do konce utkání. Využití: 6:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6011.