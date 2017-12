Bylo to opatrné, ale bez chyb, chválí spoluhráče Smoleňák

Vítězným gólem pomohl útočník Radek Smoleňák k postupu hokejistů Hradce Králové do semifinále Spenglerova poháru v Davosu a věří, že Mountfield má šanci na úspěch i v sobotu proti Kanadě, pro kterou je turnaj generálkou na olympijské hry v Pchjongčchangu. Jednatřicetiletý kanonýr dostal v 35. minutě Hradec v duelu s Dinamem Riga do vedení 2:1, nakonec český celek slavil výhru 4:1.

Hradečtí se po porážkách právě s Kanadou 3:5 a domácím Davosem 1:5 ze základní skupiny se třetím duelem ve čtyřech dnech vypořádali dobře a zabrali v pravou chvíli.

"Myslím si, že jsme hráli dobře. Nevymýšleli jsme žádné velké věci. Přeci jen toho máme už dost v nohách. Spíš to bylo takové opatrné. Ale bylo důležité, že jsme nedělali moc chyb. Kromě té jedné, kdy jsme si nechali dát gól na konci první třetiny, tak to bylo z naší strany takticky dobře odehrané utkání," řekl Smoleňák.

"Hráli jsme všichni tak nějak plus minus nad rámec svých možností. Chtěli jsme vyhrát, někdo je unavený víc, někdo míň, ale v globálu to tým odehrál tak, aby se vyhrálo," pochvaloval si Smoleňák.

Hradec před odjezdem do Davosu prohrál v extralize poslední dva duely - podlehl doma Třinci 2:3 v prodloužení a prohrál i s Olomoucí 2:5. "Jsou to věci, které se nedají tak moc ovlivnit. Člověk může prohrát třeba deset zápasů a může hrát dobře. Pak někdy tým nehraje tak dobře a vyhrává se," podotkl Smoleňák.

"Je důležité, abychom se mohli podívat po zápase do zrcadla, že jsme zápas odmakali. Někdy to nedopadne tak, jak bychom chtěli, ale určitě je to pro nás důležité vítězství, protože jsme tu sérii ukončili a můžeme tady ještě zůstat. Jsme rádi, nechtěli jsme sem přijet na výlet. Uvidíme, co teď bude dál," uvedl útočník, který má na kontě i sedm utkání v NHL za Tampu Bay a Chicago.

Není podle něj důležité, kdo bude v semifinále královéhradeckým soupeřem. "Oni jsou všichni hratelní. Není tady Pittsburgh nebo tým Kanady z hráčů z NHL, který by to všechno válcoval. Ty kluky jsme potkávali v různých ligách. Není tady žádný extra favorit, který by všechno přejížděl. Když budeme hrát na svoje možnosti, tak můžeme úplně v klidu přehrát každého," věří Smoleňák. "Musíme se dobře vyspat a připravit se tak, abychom utkání odehráli minimálně stejně dobře jako dneska."

Cení si velké podpory fanoušků, kteří přijeli tým do Davosu podpořit. "Je to fajn. Jsme rádi, že sem váží cestu. Ono to není o tom, že sem jedou nějakou dálku, ale hlavně to stojí spoustu peněz. Dokážou, že nám věří tolik, že obětují nějaké svoje našetřené peníze, aby tady s námi byli. Jsme rádi a my se jim můžeme odvděčit jen těmi zápasy," dodal Smoleňák.