Češi přehráli i Finy a po pětadvaceti letech ovládli Švédské hry

Čeští hokejisté po 25 letech ovládli Švédské hry. Ve Stockholmu dnes zvítězili také nad Finskem 3:1 a díky následné výhře Švédska nad Ruskem 4:2 získali v předstihu prvenství v 27. ročníku. V turnaji triumfovali teprve podruhé. V podniku Euro Hockey Tour slavili prvenství poprvé od loňského dubna, kdy vyhráli domácí Carlson Hockey Games v Pardubicích.

Na následujících třech akcích EHT skončili shodně čtvrtí. V tabulce evropské série poskočili Češi na druhé místo o skóre před Finy a na vedoucí Rusko ztrácejí pět bodů. Vystoupení ve švédské metropoli svěřenci trenéra Miloše Říhy uzavřou v neděli v poledne proti Rusku.

O tříbrankové vedení nad Finskem se postarali Petr Holík, Hynek Zohorna a Jiří Sekáč, debutujícímu gólmanovi Romanu Willovi sebral čisté konto 12 minut před koncem Ville Pokka.

"Kromě prvních deseti minut, kdy jsme hráli bez taktiky a Finové měli trošku navrch, jsme zápas měli totálně pod kontrolou. Dobře jsme bruslili, začali jsme dohrávat soupeře. Finové si moc nevěděli rady s naší obranou, nedokázali na to zareagovat. Kluci šlapali, byl to naprosto týmový výkon, podpořený vynikajícím brankářem (Romanem Willem)," řekl trenér českých hokejistů Miloš Říha.

V české sestavě se objevil i Rudolf Červený, který po zranění Tomáše Filippiho doplnil nominaci. Útočník Slovanu Bratislava se zařadil z pozice třináctého útočníka i do hry.

Už po 86 sekundách se Češi museli bránit po vyloučení Hynka Zohorny. Finové měli i po přesilovce převahu, ale do šancí je Říhův výběr nepouštěl. Až v osmé minutě vystihl Douderovu přihrávku Sallinen, ujel sám, ale debutující Will ukryl jeho bekhendový blafák v lapačce. Český gólman si poradil i s Pesonenovou tečí.

V polovině úvodní části zahrozila Kovářova formace, vzápětí musel Tirronen krýt Kundrátkův pokus. Finové odolali při Björninenově trestu. V 16. minutě finský gólman zlikvidoval teč Horáka. Will si poradil s pokusem Kaskiho a Tirronena zase nepřekonal Hynek Zohorna.

V úvodu druhé části se ocitl po přihrávce Tomáše Zohorny v šanci Doudera, ale usměrnil puk vedle. Potom ohrozili Tirronena Lenc a Musil. Při Tyrväinenově vyloučení po Kvapilově přihrávce neprostřelil finského gólmana z pravého kruhu Tomáš Zohorna.

V polovině utkání otevřeli skóre Češi. Po Junttilově chybě na útočné modré si v úniku vyměnil Holík puk se Sekáčem, a když se mu snažil přihrávku vrátit před prázdnou branku, srazil si tam kotouč Pokka.

Ve 34. minutě se Říhův výběr prosadil v oslabení při Horákově pobytu na trestné lavici. Kaski upadl na útočné modré čáře, v přečíslení Tomáš Zohorna předložil puk před branku bratru Hynkovi, který se v desátém duelu v národním týmu radoval z premiérového gólu.

"Jsme rádi, že se nám v oslabení naskytla taková situace jet dva na jednoho a využít to. Byl to důležitý gól. Hned mi blesklo hlavou, že to bylo s bráchou. Radovali jsem se spolu a bylo to krásný. Dal mi to výborně, měl těžkou situaci," popsal útočník Hynek Zohorna.

V pokračující početní výhodě Finů Will efektně lapačkou kryl Lehtonenův pokus. Při dalším Horákově vyloučení zkrátil přesilovku Finů jen na minutu faul Ojamäkiho a Češi drželi dvoubrankový náskok.

V úvodu závěrečné části Hynek Zohorna uvolnil bratra Tomáše, který blafákem na Tirronena nevyzrál a z dorážky minul odkrytou branku Koblížek, vedle Willa druhý český debutant v utkání.

Ve 46. minutě při přesilové hře zvýšil Sekáč, který mezi kruhy tečoval Kundrátkovu střelu. "My už jsme to na tréninku zkoušeli a dali jsme z toho nějaké góly. Jirka tam stál skvěle, je to výborný hokejista. Zohy (Tomáš Zohorna) mi to krásně nabil a já jsem se snažil jen netrefit hráče před sebou. Seko udělal ten zbytek," popsal situace obránce Tomáš Kundrátek.

Dočkali se i Finové, kteří potrestali už třetí Horákův faul v utkání a Pokka z pozice mezi kruhy překonal Willa. Ten vzápětí nedovolil snížit na rozdíl jediného gólu Sallinenovi.

V čase 51:38 putoval do kabiny s trestem na pět minut a do konce utkání za krosček na Hakulinena Jan Kovář, ale Češi dlouhé oslabení ubránili. V závěru ještě při power play Finů trefil tyč prázdné branky Tomáš Zohorna.