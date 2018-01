Češi si o zlato nezahrají. Kanada jim nadělila výprask

Zázrak se nekonal. Hokejoví junioři si na mistrovství světa do 20 let v Buffalu zahrají pouze o bronz s Američany. Rozhodla o tom jejich vysoká porážka v semifinále s Kanadou 2:7. Přitom úvodní minuty ničemu takovému nenasvědčovaly. Češi šli dokonce již v šesté minutě zásluhou Filipa Zadiny do vedení, ale náskok se jim přes slibné šance nepovedlo navýšit. Naopak soupeř těžil z přesilovek, když využil hned první tři. Největší podíl na tom měl Drake Batherson, který si připsal hattrick. Právě přesilovky byly klíčem k úspěchu.

Češi vlétli do utkání jako uragán s vidinou toho, že soupeře zaskočí. To se jim také povedlo. Kanaďany aktivita českých reprezentantů rozhodila. Přesto se do první šance dostali právě oni. Šanci ale nevyužili. Hrálo se nahoru-dolů, z čehož překvapivě jako první těžil český tým. V čase 5:55 zamíchal s pukem na holi v oblasti, kde se nachází prostor pro vhazování útočného buly, objev turnaje Filip Zadina a švihem prostřelil vše, co mu stálo v cestě. O chvíli později byl vyloučený Alex Formenton za úder loktem a v další velké šanci se objevil Nečas.

V rozhodující fázi se mu ale kotouč svezl z čepele, což ve výsledku znamenalo, že útočník Brna netrefil odkrytou branku. Puk pouze olízl horní tyčku. Tohoto momentu mohli mladíci po zbytek utkání litovat, protože dvoubrankový náskok by jim mohl přinést na hokejky klid. Namísto toho Kanada přidala na herním nasazení.

Uragán nestačil

Kanaďanům se do konce třetiny povedlo z úvodního šoku otřepat. Pomohla jim k tomu i přesilovka, kterou zavinil nešťastným vyhozením mimo hřiště Martin Kaut, za což si šel sednout na trestnou lavici. Po chvíli z ní ale mohl zpět na led. Zámořský výběr totiž v 16. minutě potvrdil svou dosavadní bilanci z početních výhod, v nichž se jim na turnaji mimořádně daří.

Sam Steel pohotově pálil z podobné pozice jako při českém úspěchu Zadina, a i když si rozhodčí nebyli zprvu jisti, zda puk přešel brankovou čáru, po prozkoumání videa museli vyrovnávající gól po právu uznat. Střela z brány vyletěla rychle, protože se odrazila od kamery vně brankové konstrukce. I druhý zásah přidali Kanaďané po vyloučení českého hráče. Necelé dvě minuty před závěrem úvodní třetiny ji využitkoval Drake Batherson, který tečoval tvrdou střelu Caleho Makara od modré.

Zadina ve zlomovém okamžiku minul prázdnou bránu

Také junioři měli po přestávce příležitost, jak se vrátit zpět do hry. Zahráli si rovněž přesilovku. Boris Katchouk mimo hlavní dění na ledové ploše trefil vysokou holí Radima Šaldu a po zásluze musel na "hanbu". Hráči s javorovými listy na hrudi ale dvouminutové oslabení s obtížemi přežili. Nejblíže byl v těchto chvílích ke skórování opět Zadina. Autor úvodního gólu utkání měl před sebou úplně prázdnou branku, ale z kruhu tentokrát minul.

Nedáš - dostaneš. Otřepané pravidlo, jenž znovu platilo. Když to vypadalo, že Češi sahají po zaslouženém vyrovnání, přišlo zbytečné oslabení. Radim Šalda se mstil před brankovištěm, když se vrhl na Kanaďany a vyfasoval stejně jako předtím Katchouk dvě minuty. Na rozdíl od Zadiny se Batherson při ní podruhé trefil. Obdobně jako u svého prvního zápisu do střelecké listiny tečoval Makarovu ránu. To se psala 28. minuta a byl to zlomový moment celého duelu. Hned totiž následovaly zásahy Comtoise a Kyroua.

V prvním případě našel zmíněného Comtoise zpoza brány Brett Howden. A ten osamocený před Kořenářem neměl s proměněním šance problém. Po uplynutí poloviny hrací doby pak využil zmatky v obraně Kyrou, který tak navýšil už na 5:1. A ještě do přestávky zkompletoval hattrick Batherson. To už bylo moc i na hrdinu ze čtvrtfinále s Finskem - brankáře Kořenáře, kterého vystřídal Jakub Škarek.

Dohrávka z povinnosti

Ani poslední část nezačala pro Pešánovi svěřence zrovna dobře. I když se přes nepříznivě vyvíjející stav snažili hrát aktivně a dokonce si vytvořili slibné šance, byli to zase Kanaďané, kteří se radovali. Jmenovitě to byl Katchouk. Ten měl v mezikruží příliš mnoho času, aby převzal kotouč, namířil a vystřelil. A to přestože obránci stáli v jeho okolí.

Čestného úspěchu se nakonec Češi avšak dočkali. Postaral se o něj opět člen Nečasova elitního útoku, který během utkání zatápěl soupeři nejvíce. Zadina se prosadil napotřetí, když předchozí jeho pokusy zablokovala obrana nebo brankář.