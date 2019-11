Drsný trest. Dánský hokejista byl za faul poslán do vězení

Žádný menší trest, jak je v hokeji obvyklé. Útočník Frederikshavnu Kristian Jensen dostal za úder pěstí nejprve stopku na sedmnáct zápasů, nyní ho navíc soud v Hjørring odsoudil ke dvaceti dnům ve vězení nepodmíněně.

Emoce k hokeji patří, stejně tak drobné šarvátky nebo i rvačky. To, co předvedl Kristian Jensen, ale bylo přes čáru. 20. září během utkání mezi Frederiskhavnem a Odense se dánský reprezentant dostal do potyčky s Rasmussenem. Druhý jmenovaný skončil zády na ledě, bez helmy a nepřipraven k dalšímu boji, Jensen mu následně uštědřil pořádnou ránu, za kterou teď musí pykat.

Nejprve z toho byla stopka na sedmnáct zápasů, nyní navíc dvacet dní ve vězení nepodmíněně. "Nevšiml jsem si, že soupeř ztratil helmu," snažil se vysvětlit Jensen u soudu.

Rasmussen po soupeřově ráně pěstí utrpěl otřes mozku. Nyní se už vrátil k hokeji, ovšem bolesti hlavy přetrvávají. Jensen musí poškozenému zaplatit v přepočtu necelých 200 tisíc korun. Hráč se proti rozsudku může odvolat.