Baráž? Nejhorší zážitek. Šlégr chodil i do kostela za Hlinkou

Hokejisté Litvínova museli po zisku prvního titulu v roce 2015 již podruhé bojovat o setrvání v extralize v baráži a letos měli namále. Šéf klubu Jiří Šlégr, který od ledna vedl tým i jako hlavní trenér, má jasno v tom, že v létě musí v klubu nastat změny.

"Doposud byl můj nejhorší zážitek, když jsme na mistrovství světa v Praze 2004 vypadli ve čtvrtfinále, dnes je to jinak. Teď jsem to přehodnotil a je to tohle. Nevěřil jsem, že půjdeme do posledního zápasu (baráže), který budeme muset vyhrát. Je to nějaká životní zkušenost a my všichni v Litvínově se z toho musíme poučit. Musíme se zamyslet, kde jsme udělali chyby. Zanalyzovat to a připravit příští sezonu tak, aby se to už nestalo," řekl Šlégr po nedělní výhře nad Kladnem, po níž se Severočeši udrželi v extralize.

Šestačtyřicetiletý bývalý vynikající obránce, který je členem Triple Gold Clubu sdružujícího vítěze olympiády, mistrovství světa a Stanleyova poháru, si dobře uvědomoval, že první sestup z nejvyšší soutěže v historii klubu byl opravdu blízko. V závěru baráže dokonce dvakrát zašel do kostela, aby si "promluvil" s Ivanem Hlinkou, litvínovskou legendou.

"Když je člověk v úzkých, hledá všemožné cesty. Ale nechtěl jsem si dát do hlavy, že by to nemělo dopadnout. Nechtěl jsem si to vůbec připustit. Jsem zastáncem toho, že jakmile máte negativní myšlenku, stane se to," uvedl Šlégr, jenž ocenil pomoc litvínovských fanoušků, kteří v závěru baráže tým mohutně podporovali. "Jsme rádi, že je máme. Sezona se nepovedla celá, přesto za námi v těžkých chvílích stáli. A pořád chodili. Je to známka, že Litvínov je hokejové město," řekl.

Šlégr je s litvínovským klubem úzce spjatý, momentálně je předsedou představenstva a nelehkou situaci těžce nesl. "Dnes se cítím o deset let starší. Litvínovský hokejový klub je pro mě vším, mám černožluté srdce, jsem na to hrdý a pyšný. A hrozně by mě trápilo, kdybych se i já podílel na historickém sestupu. Zvlášť po prvním titulu, z kterého jsem měl obrovskou radost. Spánku bylo málo. Nějak se z toho ale oklepeme a pojedeme dále," uvedl.

Vedení klubu bude další kroky řešit ve čtvrtek. Fanoušci se v průběhu posledního utkání dožadovali odchodu generálního manažera Roberta Kysely. Šlégr nechtěl předjímat.

"Vyloučené není vůbec nic. Nechci dělat unáhlené rozhodnutí. Jak už jsem říkal, musíme zanalyzovat celou sezonu a možná celé roky od mistrovského titulu z roku 2015. Zjistit, co se udělalo špatně. Opravdu není přijatelné, abychom během tří let byli dvakrát v baráži. Není to systémová práce, my ji musíme změnit," prohlásil Šlégr.

Od ledna působil u týmu i jako hlavní trenér. V příští sezoně však v této roli pokračovat nebude. Litvínov bude muset najít nového kouče. "Avizoval jsem, že trénování zatím není něco, po čem bych úplně toužil. Co bych chtěl dělat. Prvním krokem bude najít trenéra pro příští sezonu," řekl. K výrazným změnám zřejmě dojde i v kádru, většina hráčů je bez smlouvy.