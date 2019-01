Blesková výměna: Eminger míří do Varů za Kovačeviče

Hokejový obránce Vladimír Eminger odchází do konce této sezony z Mladé Boleslavi do Karlových Varů výměnou za slovinského beka Sabahudina Kovačeviče. Eminger by měl za Energii nastoupit už v nedělním duelu proti Plzni, Kovačevič se připojí k Bruslařskému klubu v pondělí.

Šestadvacetiletý Eminger v této sezoně sehrál vinou zranění jen 13 zápasů a nebodoval. Ve třech duelech nastoupil také za prvoligové Ústí nad Labem a zaznamenal branku a asistencí. V Mladé Boleslavi působil od sezony 2017/18, kdy přišel z pražské Sparty.

V extralize má na kontě 194 utkání a 35 bodů za devět gólů a 26 přihrávek. V roce 2011 odešel z juniorky Litvínova do juniorky Kärpätu Oulu, s kterým pak v roce 2014 získal ve finské lize mistrovský titul. Připsal si také dva starty v české reprezentaci.

Dvaatřicetiletý Kovačevič přišel do Karlových Varů předloni v listopadu z Nových Zámků ze slovenské nejvyšší soutěže a pomohl Energii k návratu mezi elitu. V tomto ročníku zaznamenal v extralize pět bodů za gól a čtyři asistence.

Odchovanec Jesenice hrál také v Itálii za Asiago a Alleghe, v Dánsku za Herning, na Slovensku za Poprad, v ruské Vyšší lize za kazašskou Karagandu i ruský Krasnodar, v EBEL za Štýrský Hradec a v Bělorusku za Junosť Minsk.

Hrál na olympijských turnajích v letech 2014 v Soči a v 2018 v Pchjongčchangu. Startoval také na čtyřech světových šampionátech elitní kategorie a na dalších pěti v divizi I. V Mladé Boleslavi se potká s krajanem brankářem Gašperem Krošeljem.