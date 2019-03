Boleslav a Vítkovice chtějí zdramatizovat čtvrtfinále

Hokejisté Mladé Boleslavi a Vítkovic se pokusí v neděli a v pondělí zkomplikovat favorizovanému Liberci respektive Třinci cestu do semifinále play off extraligy. Oba týmy prohrály úvodní dva zápasy sérií na kluzištích soupeřů, za kterými navíc i herně zaostávaly. Věří však, že v domácím prostředí budou mnohem nebezpečnější.

"Mezi týmy je obrovský rozdíl, jsme ve všem horší, proto prohráváme a dostali jsme už jedenáct gólů. Zatím si s tím nevíme rady, ale zkusíme se trošku lépe připravit a domácí zápasy odehrát lépe. Jestli toho budeme schopní," přiznal mladoboleslavský kouč Miloslav Hořava po čtvrteční jednoznačné prohře 2:6.

Pokud chce Bruslařský klub uspět, musí zlepšit efektivitu v koncovce a hrát disciplinovaněji. Druhý zápas Středočeši ztratili v oslabení, v nichž třikrát inkasovali.

"Musíme na dva nepovedené zápasy rychle zapomenout, vymazat je z hlavy. Hrajeme dvakrát doma a určitě budeme chtít vyhrát. Musíme ale v první řadě zlepšit hru v předbrankovém prostoru a celkově být důraznější. A vyvarovat se zbytečných faulů," řekl útočník Radim Zohorna.

Liberec může být se vstupem do čtvrtfinále spokojený, hráči však očekávají, že v neděli bude Mladá Boleslav mnohem nebezpečnější. "Dá se předpokládat, že budou trošku aktivnější. Boleslav je těžký soupeř, nehrají špatně. Jen nám se daří dávat góly, což je důležité. Určitě to ještě bude dlouhé," řekl útočník Marek Kvapil, který se na poslední výhře podílel třemi asistencemi.

Podobně to vidí i kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek. "Je super, že vedeme 2:0. Nic ale nekončí, v neděli nás čeká další zápas. Čekám, že na nás doma od první minuty vletí. Bude to zase úplně jiný zápas. Musíme se připravit a zkusit zase vyhrát," řekl.

Stejně jako hráči Mladé Boleslavi si i hokejisté Vítkovic uvědomují, že pokud nechtějí brzy skončit sezonu, musí přidat. "První zápas nebyl z naší strany dobrý, ve druhém už přišlo zlepšení a prvky, na kterých se dá stavět. Věřím, že v domácím prostředí naše hra půjde ještě nahoru," řekl trenér Jakub Petr.

Vítkovičtí v obou zápasech působili mátožněji než soupeř, ale únavu z předkola hráči odmítají. "Nemyslím si, že bychom na tom byli hůře než Třinec, co se týče fyzických soubojů. Víme ale, že doma musíme za každou cenu zabrat. Hraje se na čtyři výhry a jestli to je 0:2, tak není konec," uvedl útočník Jakub Lev.

Třinec v této sezoně s Vítkovicemi vyhrál pět z šesti zápasů. Kouč Václav Varaďa ale zůstává ostražitý. "Je to play off, nic není rozhodnuto. Víme, že to bude ještě tuhý boj. Vítkovice doma vyhecují diváci, dají všechno do toho, aby se vrátily na pátý zápas do Třince. Je jasné, že za stavu 2:0 se nám ale do Ostravy jede lépe," prohlásil Varaďa, kterému chybí zraněný Krajíček. Druhé utkání nedohrál Gernát.