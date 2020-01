Boleslav si poradila s Olomoucí. Kometě stačil s Třincem jeden gól

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 41. kole extraligy Olomouc 3:0. O druhé výhře Bruslařského klubu za sebou po nahrávkách Jakuba Klepiše rozhodli Jan Stránský a Adam Zbořil, konečný výsledek stanovil Ondřej Najman. Brankář Justin Peters udržel podruhé v sezoně a poprvé v mladoboleslavském dresu čisté konto. Hosté vyšli bodově naprázdno po šesti utkáních.

Středočeši otevřeli skóre ve 12. minutě v přesilové hře. Klepiš přihrál na levý kruh Stránskému, který pohotovou střelou překonal Konráda.

V úvodu druhé třetiny stálo při domácích štěstí, když hostující útočník Irgl dvakrát orazítkoval tyč. Z gólu se nakonec v 29. minutě radovala Mladá Boleslav opět díky využité početní výhodě. Klepiš zachytil vyhození hostujícího kapitána Vyrůbalíka a nabil na ránu z první úspěšně zakončujícímu Zbořilovi.

Diváci nadále sledovali bojovné utkání s minimem šancí. V závěru prostřední části Olomouc stupňovala tlak a zabydlela se v útočném pásmu, kontaktní gól však nepřišel.

Ve 45. minutě přidali domácí definitivní pojistku. Flynn našel zpoza branky mezi kruhy Najmana, jenž se nemýlil. Mladá Boleslav vyhrála šestý z posledních osmi duelů.

Kometě stačila jediná trefa

Jedinou branku v duelu dvou posledních českých mistrů dal ve 46. minutě v přesilovce Američan Peter Mueller a zařídil výhru Komety Brno 1:0 nad Třincem. Kometa bodovala v desátém domácím zápase za sebou a devět z těchto duelů vyhrála. Brankář Vejmelka vychytal potřetí v sezoně čisté konto. Třinec zakončil sérii čtyř venkovních utkání za sebou druhou porážkou.

V opatrném úvodu měly oba týmy výhodu přesilové hry, ale nevyužily je. Šance přicházely až při plném počtu hráčů na ledě. V 11. minutě měl první příležitost otevřít skóre třinecký Vrána, jenže zblízka trefil jen tyč Vejmelkovy branky.

Domácí tribuny mohl rozjásat Rákos, ale ideální pozici nevyužil, neprosadili se ani Zaťovič s Horkým. Hodně práce měl i brněnský brankář, který vychytal Ondřeje Kovařčíka a hlavně v 18. minutě Draveckého při největší šanci úvodní třetiny.

Větší touhu po vstřeleném gólu projevili ve druhé třetině domácí, ale ani dvě slibné Eratovy střely červené světlo za brankou nerozsvítily. Stejně jako Rákosův pokus do tyče.

V době, kdy na trestné lavici seděl kvůli porušení pravidel při vhazování Plekanec, jenž navíc obdržel desetiminutový osobní trest, se do šance dostal Růžička, ale ani třinecký snajpr gól nedal.

Hlavním tématem třetí třetiny bylo neudělat chybu v defenzivě a pokusit se dát branku. A Brňanům k tomu napomohla přesilová hra. Povedenou kombinaci zakončil přesnou střelou Mueller. Třinec naopak početní výhodu nevyužil a neuspěl ani v závěru v minutové power play.

Poslední Pardubice uspěly

Pardubice vyhráliy v Karlových Varech 3:2 po samostatných nájezdech a porazily Energii poprvé po čtyřech prohrách. Dynamo bodovalo počtvrté za sebou, z toho podruhé vyhrálo, ale na chvostu nově ztrácí na třináctý Litvínov bod. Východočeši sahali po plném bodovém zisku, ale v čase 59:58 vyrovnal na 2:2 Jakub Flek. Duel rozhodl v rozstřelu Jan Mandát.

Západočeši se vrátili domů po třízápasové venkovní sérii, během které ztratili jediný bod. Potvrdili ale, že před vlastním publikem se jim v poslední době nedaří, a prohráli doma čtvrtý z poslední pěti duelů.

Vstup do utkání přitom domácím vyšel skvěle a po 28 sekundách vedli. Rachůnek z otočky předložil puk před odkrytou branku Polákovi, který si snadno připsal desátý gól v sezoně. Dynamo odpovědělo v polovině úvodní části. Mandát překonal Novotného střelou od modré čáry přes stínícího Vondrku. Na přelomu úvodního a druhého dějství se hosté ubránili při Zacharčukově trestu.

Potom po Černochově faulu odolala v prvním oslabení Energie, ale v 25. minutě znovu inkasovala. Vondrka objel branku, našel mezi kruhy najetého obránce Koláře a kapitán Dynama prostřelil Novotného mezi betony. Vyloučení Skuhravého Dynamu ke zvýšení náskoku nepomohlo a v 38. minutě měl další možnost hostů po průniku Svačina. Kantor si před pauzou poradil s Flekovým pokusem.

Karlovarští se ve třetí třetině snažili tlačit za vyrovnáním, ale Dynamo je do šancí dlouho nepouštělo. Ubránilo se i při Zdráhalově pobytu na trestné lavici i při následném dalším oslabení po Kantorově vyhození puku do hlediště. Domácí sáhli v 59. minutě k power play a dvě sekundy před koncem třetí třetiny vyrovnal po Graňákově střele z dorážky Flek.

Pětiminutové nastavení branku nepřineslo a v nájezdech se prosadili jen hostující Mandát a Svačina.

Bukarts zařídil hubenou výhru

Vítkovice si poradily se Zlínem a poprvé v novém roce na domácím ledě zvítězily. Ostravanům k výhře nad Berany stačil jediný gól, který vstřelil nejlepší střelec týmu Roberts Bukarts. Brankář Miroslav Svoboda udržel potřetí v sezoně čisté konto.

V první třetině měli mírně navrch domácí hokejisté. Po necelých pěti minutách se do úniku dostal Hruška, na Kašíka zkusil kličku do bekhendu, jenže neuspěl. Berani vystřelili na Svobodu jen třikrát, v závěru úvodní části přesto mohli jít do vedení. Claireaux ovšem zblízka trefil jen boční konstrukci vítkovické branky.

Zkraje druhé třetiny upalovali Vítkovičtí do přečíslení dva na jednoho, Werbik to zkusil sám, s jeho střelou si ovšem poradil Kašík. Krátce na to měl zlínský brankář štěstí. Na modrou dostal nabito Rosandič a prudkou střelou zazvonil na horní tyčku zlínské branky.

Ve druhé třetině získalo utkání mnohem vyšší tempo, které si oba celky přenesly i do třetí části. V jejím úvodu se diváci dočkali první branky utkání. Zlín krátce obléhal domácí branku, ale nic nebezpečného si nevytvořil. Naopak Ostravané šli do rychlého protitútoku, Hruška zavezl puk do pásma, předal ho Gregorcovi, jehož ránu od modré šikovně tečoval Bukarts mezi betony Kašíka.

Na opačné straně se poté vyznamenal gólman Svoboda, který se parádně roztáhl a ve velké šanci vychytal Okála. Vítkovičtí těsný náskok uhájili, Zlín se navíc připravil o závěrečný nápor poté, co obdržel trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Hübl novým rekordmanem

Hokejisté Litvínova porazili Plzeň 5:1 a připsali si první bodový zisk v souboji se Západočechy v sezoně. Dvěma góly se na tom podílel útočník Viktor Hübl, který odehrál 1034. zápas v základní části, což je nový rekord soutěže.

Do první šance utkání se dostal hostující obránce Čerešňák, který z otočky prověřil pozornost brankáře Honzíka. Na druhé straně v sedmé minutě našel Trávníček Zygmunta, jenž zblízka přestřelil horní tyčku.

Hostě poté měli dvě obrovské příležitosti při nedůsledné domácí rozehrávce, Němec ani Kodýtek se ale neprosadili. Následovaly dvě šance Litvínova, Žolobov našlápl na pravém křídle, bekhendem ale neuspěl a stejně se vedlo i Kudlovi, který z mezikruží trefil pouze dobře postaveného Frodla.

Gólový účet otevřel v 18. minutě Gerhát. Druhou branku mohl v zápětí přidat Aliu, v přesilové hře ale trefil pouze boční konstrukci.

Úvod druhé třetiny vyšel lépe domácím a Hübl v 22. minutě zvýšil střelou z mezikruží na 2:0. O tři minuty později dokázal snížit Gulaš, který nejprve vypálil přes Douderu a poté si dokázal dojet i pro dorážku. Nejproduktivnější hráč soutěže si připsal 32 branku a 67 bod.

V polovině utkání zabránili Hanzl s Aliuem a Honzíkem vyrovnání, když Jank nedokázal dotlačit kotouč za brankovou čáru. V 35. minutě se Aliu ukázal na druhé straně, v přesilové hře vypálil a exlitvínovský obránce Jánošík si srazil puk do vlastní sítě. Kanadský bek si tak ve druhém zápase v extralize připsal premiérový gól.

Za pouhých 62 vteřin přidal čtvrtou branku a svou druhou v utkání Hübl. O osudu utkání tak bylo prakticky rozhodnuto. Ve 49. minutě mohl zvýšit vedení domácích Jurčík, jeho bekhendový blafák skončil vedle levé tyčky. Snížit mohl Mertl, ale skóre se měnilo už jen jednou a zasloužil se o to domácí Ščotka. Litvínov tak dokázal bodovat potřetí v řadě, z toho dvakrát za tři body.