Boleslav žije. Horší než v Liberci to být nemohlo, říká Klepiš

Hokejisté Mladé Boleslavi se nenechali zlomit dvěma vysokými porážkami na ledě Liberce v úvodu čtvrtfinálové série a v neděli do ní naskočili zpátky. Vítěze základní části porazili 4:1. Podle zkušeného útočníka Jakuba Klepiše rozhodla dobře odehraná oslabení a také vedoucí gól, který Bruslaře nastartoval.

"Podle těch výsledků a předvedené hry v Liberci už to horší být nemohlo. V Liberci jsme hráli strašně a některé góly jsme jim darovali. Samozřejmě ale Liberec hraje doma výborně. Dneska jsme do toho chtěli vstoupit jinak, podařilo se nám jít do vedení a ubránit oslabení, což myslím, že bylo rozhodující," řekl Klepiš novinářům.

Zaskočili něčím Bílé Tygry? "Tajný recept, nerad bych ho říkal do novin," smál se Klepiš. "Ale vážně, hráli jsme doma, což je vždycky trochu znát. Byly tam věci, ve kterých nás Liberec doma cvičil, podívali jsme se na video a snažili se v tom zlepšit. Hlavně ty věci okolo brány. Každý si k tomu něco řekl, včetně trenérů, my jsme se to snažili plnit. Všichni věděli, o co dneska jde. Kdyby to bylo 0:3, bylo by to už kritické," doplnil čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2010.

Opticky se zdál být dlouho nebezpečnější a herně o něco lepší Liberec, jenže úvodní gól Michala Vondrky v 26. minutě vše změnil. "To vám v play off - a navíc s týmem, jako je Liberec - vždycky pomůže. S nimi to ale není nikdy úplně jisté, ani když vedete 3:1. Oni jsou výborní. Naštěstí se nám to podařilo udržet až do konce," pochvaloval si Klepiš.

Ocenil také, jak si vedl mezi tyčemi Gašper Krošelj, který dostal přednost před Janem Růžičkou. "Předvedl kvalitní výkon. To ale neznamená, že by 'Růža' předtím nepodával dobré výkony. Rozdíl byl ale v tom, že jsme Honzovi v Liberci vůbec nepomohli. Oba brankáři nás jinak drží celou sezonu," konstatoval Klepiš.

Ke konci se zdálo, že na ledě přibylo nervozity, ale pražský rodák tomu nepřikládal velkou váhu. "To jsou takové fígle v play off, zastrašit soupeře na zítra a podobně. To dělá každý tým a v play off je to normální. Jestli se jim to povedlo, uvidíme až v pondělí," řekl Klepiš.

Sám se dostal necelou minutu před závěrečnou sirénou do rozmíšky s obávaným bijcem Jaroslavem Vlachem. "Naštvalo mě, že nám šel do gólmana, ale určitě bych se s ním nepral, on má sílu a já se prát neumím. Jen jsem chtěl nějakou tu strkanici, aby se diváci zvedli ze židlí. Rozhodčí nás dál nenechali, to udělali moc dobře," ocenil s úsměvem Klepiš.

Pro mladoboleslavské hráče je důležitý s výhrou spojený pocit, že i Liberec mohou při dobře odvedené práci na ledě porazit. "Na každého soupeře jde hrát, vždycky záleží na vašem výkonu. My jsme Liberci některé góly na jejich ledě darovali, to se pak těžko otáčí," řekl Klepiš.