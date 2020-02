Boleslav zvládla kanonádu v Třinci, Kladno padlo se Zlínem

Třinečtí hokejisté podlehli ve 44. kole extraligy Mladé Boleslavi 4:6 a svému přemožiteli přepustili v tabulce čtvrté místo.

Úřadující mistr vedl v páté minutě 2:0, ale v polovině zápasu už prohrával 2:4. K obratu přispěl gólem a přihrávkou Adam Zbořil, tři nahrávky si připsal Lukáš Kašpar. Hosté, kteří v minulém zápase porazili vedoucí Liberec, udělali další krok směrem k přímé účasti v play-off - na sedmé Karlovy Vary mají náskok 13 bodů.

Úvodní střídání patřila Mladé Boleslavi, ale skóre se měnilo z první střely na druhé straně. Domácí získali u zadního mantinelu puk, připravili ho před branku Adamskému, který zavěsil zblízka bekhendem pod horní tyčku. Vzápětí Třinec zvýšil z přesilové hry: Wolski se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a připsal si devátou trefu ve dvanáctém utkání v extralize.

Karta se začala obracet od 15. minuty. Flynn, který se ocitl sám před Štěpánkem, ještě neuspěl s bekhendovou kličkou, ale o chvíli později udeřil z přečíslení čtyři na dva Skalický. Moc nechybělo, aby hosté ještě před odchodem do kabin vyrovnali, osamoceného Najmana ale vychytal reflexivně Štěpánek.

Středočeši si vše vynahradili třemi góly v rozmezí 26. až 30. minuty. Z přesilové hry vyrovnal Zohorna, od jehož chráničů se odrazila do branky střela Zbořila. O 29 sekund později otočil skóre agilní čtvrtý útok - Kousal trefil ze vzduchu bekhendovou přihrávku Flynna, puk se odrazil od tyčky a do branky ho dotlačil Najman. Poté hosté využili Zbořilem i druhou početní výhodu a vyhnali Štěpánka z branky, nahradil ho Daneček.

Domácí nemohli dlouho nic vymyslet, trenér Varaďa začal míchat se složením útoků a vyplatilo se. Ještě před druhou přestávkou našel Michal Kovařčík střelou z levého kruhu místo u bližší tyče.

Vyrovnat mohli ve třetí třetině Růžička i Musil, místo toho v 57. minutě hosté odskočili trefou Bičevskise na 5:3. Koncovka byla přesto dramatická. O dvacet sekund později snížil zblízka Růžička a při hře bez gólmana měl na hokejce vyrovnání Vrána. Mladá Boleslav ale odolala a její výhru zpečetil do prázdné branky Lunter.

Kladno x Zlín

Hokejisté Kladna podlehli Zlínu 2:3 a připsali si sedmou porážku za sebou. Při této sérii získali Rytíři jediný bod. Berani po předešlých třech porážkách v řadě uspěli podruhé za sebou. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jiří Ondráček a Pavel Kubiš. Domácím nepomohla ani trefa Jaromíra Jágra.

Středočeši nastoupili do duelu o důležité body bez slovenského útočníka Réwaye, který se s klubem dohodl na konci smlouvy a odešel do Popradu, ale zato opět se zkušeným Vampolou, hostem z prvoligové Slavie.

Už ve třetí minutě se proti pravidlům provinil Řezníček a hosté jeho trest přestáli jen se štěstím. Jágrovo zakončení z kruhu pokryl brankář Kašík, při Austinově šanci mu vypomohl spoluhráč Fryšara.

Rytíři pak nevyužili ani druhou přesilovku, krátce po jejím skončení se naopak dostal k nebezpečné dorážce Kubiš, ale Cikánek ho vychytal. V 16. minutě si nachystal kotouč na střelu zpoza kruhu Nash a po 15 asistencích se dočkal také prvního gólu v sezoně.

V průběhu druhého dějství se ale karta obrátila. V polovině 28. minuty fauloval právě úspěšný kladenský střelec a na trestné lavici nakonec nepobyl ani polovinu menšího trestu: Dufek zakončil z obdobné pozice, jak se to předtím podařilo Nashovi, a vyrovnal. Na konci 33. minuty se navíc prosadil tečující Ondráček a zařídil tak obrat.

Do třetí třetiny Kladno nastoupilo i s útočníkem Melkou, který na konci druhé části utrpěl po zásahu pukem krvavé zranění v obličeji. Ve 43. minutě krátce poté, co si Kašík poradil s Jágrovým pokusem, Berani zvýšili. Buchtovu střelu tečovanou Ondráčkem Cikánek jen vyrazil a Kubiš pohodlně do odkryté branky skóroval. Za 83 sekund to bylo opět jen o gól. Při Řezníčkově vyloučení se prosadil střelou z pravého kruhu Jágr.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale marně. Zlín se ubránil při Buchtově trestu, potom minul při tlaku Rytířů branku Nash a skóre se nezměnilo ani při závěrečné power play Kladna.