Brankář Novotný po nule: Škoda, že s Vítkovicemi nehrajeme častěji

Čistým kontem podpořil brankář Filip Novotný vítězství hokejistů Karlových Varů ve Vítkovicích 3:0. Osmadvacetiletý gólman si připsal druhou nulu v sezoně, když zlikvidoval 38 střel.

"V zápasech předtím nám vždy chyběl krok. Dneska jsme to ale umlátili, bojovali jsme poctivě o každý puk a vyplatilo se to," řekl Novotný po utkání novinářům.

Vary se v aktuální sezoně na Vítkovicích hojí střelecky i bodově. Ze tří zápasů získaly plný počet bodů při skóre 16:2. "Jo, to jsme si teď říkali v kabině, že nám sedí a že je škoda, že proti nim nehrajeme častěji, ale to by se třeba otočilo. Jsme rádi, že nám to proti nim takhle vychází. Jiné týmy nám třeba nesedí, ale oni teď ano," připustil Novotný.

Energie zaznamenala po delší době tříbodové vítězství venku. Posledně se jí to podařilo 24. listopadu v Třinci.

"Jak jsem to už říkal, vždycky nám všude chyběl jeden krok. Jak na ledě, tak v osobních soubojích, což rozhodovalo. Teď to ale přišlo a jsem za to moc rád. Čekali jsme dlouho na vítězství za tři body, i venku. Konečně to přišlo," pochvaloval si Novotný.

Hosté v boji o výhru dvakrát přečkali zkrácenou přesilovou hru Vítkovic pět na tři. Za ubráněná oslabení Novotný chválil spoluhráče. "Oni to tam odlehali a odblokovali. Co prošlo, na to jsem viděl. Kluci to zmákli, odbránili jsme to parádně," poznamenal. Spoluhráčům za pomoc na čistém kontě slíbil občerstvení do šatny.

Karlovarští tak znovu výrazněji odskočili jedenáctému Kladnu, na které mají náskok sedmi bodů. "Musíme koukat dopředu. Je to úleva, ale potřebujeme další body, abychom se udrželi v desítce. To je naše priorita. Šestka by byla úplný luxus, ale desítka je náš cíl," doplnil Novotný, jehož tým na šesté Brno naopak pět bodů ztrácí.