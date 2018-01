Bruslaři zaskočili vedoucí Plzeň, Kometa na Spartě ubojovala triumf

Hokejisté vedoucí Plzně podlehli v 45. kole extraligy Mladé Boleslavi 1:4 a ve 24. domácím vystoupení v sezoně vyšli poprvé bodově naprázdno. Bruslařský klub v boji o desítku pro play-off zabral po dvou porážkách za sebou. Plzeň neuspěla poprvé po pěti utkáních s plným bodovým ziskem. Poslední Litvínov opět prohrál, tentokrát nestačil na Zlín. Jihlava naopak urvala body z duelu s Pardubicemi. Vyhrály také Vítkovice, jež rozstřílely chomutovské Piráty. Třinec rozcupoval liberecké Tygry a Hradec si poradil s Olomoucí. Sparta doma nestačila na Kometu, která ji porazila v prodloužení.

Po opatrném úvodu pomohla domácím do šance přesilová hra v osmé minutě, Moravčíkovu ránu od modré čáry ale zastavila branková konstrukce. Vzápětí udeřilo během početní výhody na druhé straně. Vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě potrestal po ideální přihrávce Klepiše zpoza branky Urban.

V úvodu prostřední části si Hollweg vyšlápl v pěstním souboji na předtím faulujícího Němečka. Při následné hře čtyři na čtyři po přečíslení dvou na jednoho zamířil po přihrávce Nahodila Orsava jen do levé tyče Svobodovy branky. Tříminutové oslabení poté domácí přečkali, ale v polovině utkání díky úspěšné teči Říhova nahození přidal druhý gól Středočechů Pabiška.

Indiáni dokázali rychle odpovědět, když Indrák zakončil svůj individuální průnik přesnou střelou mezi Růžičkovy betony a snížil na 1:2. Ve zbytku druhé třetiny domácí převzali iniciativu, Mertl však po tlaku v útočném pásmu neskóroval ani nadvakrát pokusem z bezprostřední blízkosti a ve 37. minutě během oslabení Růžička skvěle zlikvidoval Kratěnův průnik.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili ve snaze srovnat skóre sice aktivněji domácí, jejich otevřené obrany však nevyužil nebezpečně dorážející Orsava. Indiáni se neprosadili také z tradičně silné zbraně v podobě přesilovky a naopak při vyloučení Indráka ve 48. minutě dokázal Valský tečí tvrdé střely Orsavy od modré čáry zvýšit na 1:3. Snahu Západočechů o zvrat zlomila série nedovolených zákroků a ke korekci výsledku nepomohla ani dlouhá power play, kterou ukončil trefou do prázdné branky Dlapa.

Po třech prohrách vysoký triumf, Vítkovice rozstřílely Piráty

Vítkovice začaly zostra. Chomutovský gólman Lukeš si ještě nesáhl na puk a už ho tahal z branky. Po 39 vteřinách hry mu prošlo za záda nahození Urbance. Následně fauloval domácí kapitán Olesz, zanedlouho k němu usedl na trestnou lavici Trška a Piráti v početní výhodě pěti proti třeem trestali. Dietz nabil na modré čáře Knotovi a ten prostřelil Bartošáka.

Ještě v první třetině si ale vzali aktivnější Ostravané vedení zpět, když stejně jako soupeř zužitkovali hned první nabídnutou přesilovku. Baranka vyslal do útočného pásma Tybora, který se zbavil Dietze a z levého kruhu se trefil přesně na vyrážečku. Domácí mohli do přestávky zvýšit, ale 26 vteřin trvající převahu dvou hráčů na ledě nevyužili.

Také ve druhé třetině měly Vítkovice navrch a během necelých šesti minut nasázely bezradným hostům tři góly. Po střílené přihrávce Olesze zakončil sólo střelou pod horní tyč Zdráhal, poté se prosadil před brankou po bekhendové dorážce Kolouch a velké chvíle domácích vyšperkoval v přesilovce Roman přesným švihem z pravé strany.

Piráti se ale nevzdali a po 34 vteřinách závěrečného dějství snížil po Vondrkově akci z mezikruží Koblasa. Ve 48. minutě zkorigoval stav na 3:5 tečí Flemmingovy střely od modré čáry Sklenář. Za čtyři minuty ale uklidnil domácí při Vondrkově trestu Olesz, který po individuální akci překonal Lukeše povedenou bekhendovou střelou. Výsledek ještě pečetil 72 sekund před koncem Jáchym.

Sparta doma padla, nestačila na Kometu

Sparta začala aktivně, ale Buchtele s Řepíkem své šance v 5. minutě nevyužili a následně udeřili hosté. Domácí špatně střídali a po rychlém protiútoku vybídl Hynek Zohorna ke skórování Nečase, který se trefil pod horní tyč.

Pražané měli ideální šance vyrovnat v přesilových hrách, v první třetině hráli hned tři, Čiliaka však překonat nedokázali. Pouze měli výraznou střeleckou převahu. V 18. minutě byl vyloučen Nedomlel a přesilovku si zahrála i Kometa. Přestože byli hosté výrazně nebezpečnější než Sparta, gól také nedali.

Ve 26. minutě byl blízko vyrovnání Buchtele, ale Čiliaka dokázal pokořit až o několik sekund později Vrána, který tečoval Mikušovo nahození od modré čáry.

Následně se poprvé v utkání připomněl Holík, který nastoupil za Kometu po svém příchodu z Mladé Boleslavi poprvé. Aittokallio jeho brejk zlikvidoval. Ve 44. minutě byl vyloučen Pech a Brno třetí přesilovku využilo. Haščák ještě střílel vedle, Zohorna však po Eratově přihrávce vrátil hostům vedení.

Sparta měla výraznou střeleckou převahu a v polovině třetí třetiny se jí podařilo i vyrovnat, když za Čiliaka dotlačil puk Černoch. V 53. minutě se domácí dostali i do vedení, když slovenského gólmana prostřelil Jarůšek.

Tři body však svěřenci trenéra Výborného získat nedokázali, i když v závěru hráli přesilovku. Krátce po jejím skončení, 6,3 sekundy před koncem normální hrací doby, totiž dokázal Erat vyrovnat. Šok pro domácí fandy dokonal hned po začátku prodloužení Nečas, který se dostal do brejku a rozhodl.

Jihlava bodovala, v prodloužení přetlačila Pardubice

Na první vážnější příležitost se čekalo až do konce páté minuty, kdy Kajínek vysunul Anděla, který ale nedokázala pravého kruhu na vhazování prostřelit Kacetla. Pardubický brankář držel čisté konto i při první přesilové hře domácích, kdy s obtížemi zlikvidoval střelu Zdráhala.

Do vedení se Jihlava dostala využitou přesilovkou. V 17. minutě po přihrávce Čachotského se od modré prosadil Stříteský, jehož střela prošla do branky pod levým betonem Kacetla.

Vyrovnání ale viselo ve vzduchu. Hosté se ho dočkali ve 24. minutě, kdy Trončinský vypálil od modré čáry a jeho střelu za Kořenáře tečoval Bojko. Necelé čtyři minuty před koncem prostřední části hry dokázali hosté stav otočit. Kaut vypálil od modré čáry a trefil přesně pravý horní roh Kořenářovy branky.

Ani vstup do třetí třetiny se domácím nepovedl. Pardubice v pohodě bránily už od středního pásma a Jihlava jen nahazovala kotouče do útočného pásma. Do tlaku se dostala až díky čtyřem přesilovým hrám, ale šance si vypracovala až v závěru utkání. Nejprve Skořepa v nájezdu neuspěl, ale pak už tečí střely Stříteského od modré čáry vyrovnal.

Rozhodnout mohl v první minutě prodloužení Anděl, ale trefil jen tyč. Dukla byla lepší, Pardubice prakticky nepustila z jejich obranného pásma a nakonec rozhodl v další přesilovce. Při hře čtyř proti třem se prosadil Hubáček.

Hradec neměl s Olomoucí problém a nasázel kohoutům tři góly

Brankáři na obou stranách museli čelit v úvodních minutách přesilovce. Jako první dostali tuto výhodu hosté, ale Pavelka byl hlavním důvodem, proč ji neproměnili. Dvě velké šance měl sice útočník Holec, hradecký gólman pokaždé velmi dobře zasáhl. Naopak Mountfield využil hned svou úvodní početní výhodu. V první příležitosti sice ještě kapitán Bednář nedotáhl blafák, ale v 5. minutě proměnil skvělou Cingelovu přihrávku střelou z voleje Kukumberg.

Hradec se dostal do dvougólového vedení ve druhé části. Ve 40. minutě vystřelil po ledě Kukumberg, Falter vyrazil puk přímo před Šimánka a domácí matador trefil odkrytou bránu.

Třetí třetina začala střídáním rozhodčích. Zraněného čárového sudího Jindru nahradil hradecký arbitr Lučan. Předčasně skončil duel také pro olomouckého Jergla. Útočník upadl a bruslí ho nechtěně kopl do obličeje hradecký Vopelka. Po několikaminutové pauze se hosté snažili snížit, ale Mountfield se soustředil na defenzívu, a tak se do šancí nedostávali.

Domácí vedení mohl navýšit dorážející Zigo, ale Falter zasáhl. Skórovat se povedlo až v 55. minutě Bergrovi, který trefil ze strany perfektně pod horní tyč. Domácí pak už hosty k ničemu nepustili a gólman Pavelka se tak radoval z druhé nuly z posledních tří vystoupení v brance Mountfieldu.

Litvínov kouše dvanáctou prohru v řadě, nestačil na Zlín

V 15. minutě se hosté už radovali z vedení. Dobré napadání hostující čtvrté formace dotáhl do konce Fryšara, který rychlou střelou z mezikruží poslal puk přímo pod horní tyč.

Úvod druhé třetiny byl z obou stran opatrný. Do šance se dostal v 25. minutě Klhůfek, který se řítil sám na Kantora, ale domácí brankář výtečně zakročil lapačkou. Na druhé straně vyprášil Kašíkův levý beton bombou od modré čáry Růžička.

V polovině utkání se hostům naskytla přesilová hra pěti proti třem a ti ji dokázali bez problémů využít. Bukarts vypálil a z dorážky se prosadil Ferenc. Domácím se podařilo snížit v 36. minutě, kdy Mikúš zpoza branky našel Hanzla, jenž se střelou z první trefil parádně pod horní tyčku. O dvě minuty později bylo vyrovnáno. Jurčík střílenou přihrávkou od mantinelu našel Gerháta, jemuž stačilo puk pouze usměrnit do branky.

Hosté vstoupili do závěrečné třetiny aktivně. Nejprve musel Kantor likvidovat Fořtovu střelu z mezikruží, následovala Šťastného střela z blízkosti a Bukartsova bomba z levého kruhu. V 47. minutě se Zlínští dočkali za svou aktivitu odměny. Šťastný upadl mezi kruhy, stačil se ale rychle dostat na nohy a střelou z otočky poslal hosty do vedení.

Domácí se snažili o vyrovnání, v závěru hráli v šesti proti čtyřem a osm vteřin před koncem se dočkali šťastného vyrovnání, když Kašíka překonal Hübl. V prodloužení měli více příležitostí hosté a Kantora v čase 63:37 překonal z úniku Ondráček.

Třinec si v Liberci s chutí zastřílel, Tygři se nezmohli ani na gól

Ve 13. minutě liberecký Will po pár úspěšných zákrocích poprvé kapituloval, po perfektní přihrávce Ondřeje Kovarčíka ho v přesilovce překonal třinecký kanonýr Růžička.

Na začátku druhé třetiny měl na hokejce vyrovnání Krenželok, v pádu však nedokázal kotouč usměrnit do poloodkryté branky. V další šanci se objevil Jelínek, Hrubec ale svůj tým podržel. V polovině utkání dostali Oceláři další možnost početní výhody a opět ji dokázali využít. Petružálkovu střelu jemně usměrnil až za Willova záda Dravecký a poslal tak hosty do dvougólového vedení.

Odpovědět mohl hned vzápětí Ordoš, z ideální pozice ale mířil vedle. V závěru druhého dějství hráli domácí přesilovku, po chybě Pyrochty se však do úniku dostal třinecký Cienciala. Se svým forhendovým blafákem proti Willovi ale neuspěl.

Ve 44. minutě už se ale Třinečtí dočkali třetí branky. Dorážkou Linhartovy střely se podruhé v zápase prosadil Dravecký a vnesl tak na hokejky Ocelářů potřebný klid. I přes tříbrankové manko však Liberec nesložil zbraně a hned do dvou dobrých šancí se dostal Redenbach, Hrubec si ale poradil.

Udeřili tak znovu v pohodě hrající hosté. Chmielewski našel až za domácí obranou Mikulíka a ten precizním blafákem pojistil přesvědčivé třinecké vítězství.