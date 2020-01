Budíček! Obrat Komety vedl Zaťovič. A málem dal znovu hattrick

Hokejová Kometa se může plně spolehnout na svého kapitána. Martin Zaťovič řídil zvrat utkání, které by se spíše než na třetiny mělo dělit na poločasy. V tom prvním Brno prohrávalo s Litvínovem už 0:3, aby pak za přispění dvou gólů právě z hole Zaťoviče vyrovnalo na 3:3 a v nájezdech rozhodlo o zisku alespoň dvou bodů.

Zaťovič je na domácím ledě při velké střelecké chuti. V minulém utkání v DRFG Areně dal Plzni hattrick, v neděli mu jeden gól k této metě chyběl. Přitom zase uklízel puky zblízka za gólmana soupeře.

"Vychází to ze signálů, které máme, kolikrát puk sice skočí, ale v neděli to zase dopadlo dobře, i když jsme chtěli zápas otočit v normální hrací době, ale to už jsme nezvládli. Dva body jsou super, když už jsme prohrávali 0:3," řekl Zaťovič.

Zlom nejen podle něj nastal, když Kucsera dal 11 vteřin po litvínovském gólu trefu naděje. "Když rychle odpovíte na gól soupeře, tak vás to většinou zvedne. Řekli jsme si, že do toho dáme všechno, hlavně do útoku a to se nám povedlo," řekl.

Za prvních 27 minut ale domácí diváci na své hráče Komety pískali a křičeli: "Budíček". "Dostali jsme dva góly z předbrankového prostoru, kdy jsme nepohlídali soupeře a to nás dost srazilo. Dlouho jsme se z toho dostávali," přiznal Zaťovič útlum v první fázi utkání.

Na Litvínov podle něj byla Kometa dobře připravena, ale dělala chyby. "Bylo to jen o nás. Našimi chybami jsme je dostali do zápasu, měli jsme si to líp pohlídat, diktovat hru a tempo... Litvínov hraje o život, ale to jsme věděli," řekl Zaťovič.

Kometa by se ráda posunula v tabulce výš ze současné šesté pozice. "Začala čtvrtá čtvrtina, pořád zbývá času dost, aby se tak stalo," vnímá kapitán Brna situaci.

"Na to je ještě dost času, ve hře je moc bodů. Musíme zvládat domácí zápasy a připravovat se na play-off. Hrát tak, aby to vypadalo tak, jak chceme. Máme dost nových kluků a musí si to sednout," dodal Zaťovič.