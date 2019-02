Budu muset něco ukrást, řekl olomoucký zelenáč k vítězné trefě

Mladí vpřed. Tímto heslem se v posledních dvou kolech řídí hokejová Olomouc. V neděli v Litvínově se prosadil šestnáctiletý Tobiáš Handl, naposledy na Spartě skóroval o rok starší slovenský obránce Matúš Hlaváč. Za A-tým odehrál přitom teprve čtyři zápasy. Jeho gól se ukázal jako vítězný a Hanáci i díky němu vyhráli v Praze 3:1 a dotáhli se bodově v tabulce na pražského konkurenta.

Zápas o šest bodů. Přesně takový duel se odehrál v pražské O2 areně mezi Spartou a Olomoucí. Domácí měli na svého konkurenta v boji o předkolo play-off náskok tří bodů a v případě výhry mohli zvýšit šanci na účast v elitní šestici zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Jenomže nestalo se...

Sparta byla od začátku horší, ostatně jako téměř pokaždé v letošní sezoně doma. Na úvodní proměněný nájezd Zbyňka Irgla odpověděl ještě Zach Sill. Na zásah teprve sedmnáctiletého Matúše Hlaváče už však zareagovat nedokázala. Jeho nahození s 23. minuty se později ukázalo jako vítězné. "Dostal jsem krásnou přihrávku po modré. Vystřelil jsem na bránu. Gólman nic neviděl, protože měl před sebou výbornou clonu," popsal první slavný okamžik mladý slovenský obránce v extralize.

Za Olomouc si připsal teprve čtvrtý start. Dá se očekávat, že první gól mezi dospělými a ještě k tomu vítězný bude Hlaváče něco stát. Sám však netuší kolik. "Nic nevím, tak doufám, že nic," culil se po zápase mladík v hanáckém dresu. "Budu muset asi něco ukrást," dodal vzápětí v nadsázce.

"Ze zápasu jsou určitě pocity výborné, protože jsme vyhráli. Tím, že jsem přispěl k výhře, tak je to ještě lepší," jásal v mixzóně sedmnáctiletý obránce. Olomouc zvládla utkání se Spartou skvěle. "Ze zápasu jsou určitě pocity výborné, protože jsme vyhráli. Tím, že jsem přispěl k výhře, tak je to ještě lepší. Jsem rád, že zápas takhle dopadl. Třetí třetina se odbojovala bez gólu, takže super," shrnul celé utkání Hlaváč.

Hanáci se tak od začátku sezony dál drží v postupové desítce. V nabitém středu tabulky odskočili desátému Zlínu a jedenáctému Litvínovu na rozdíl tří bodů. Navíc se dotáhli na pražského konkurenta. "Říkali jsme si to a jsem rád, že se nám to podařilo," konstatoval mladík. Olomouc i díky výhře může dál útočit na vyšší pozice, než je aktuální deváté místo. Reálná varianta je i taková, že se v předkole utká právě se Spartou. Těžko odhadnout, zda by v této sérii byly domácí zápasy výhodou, když všechna utkání v základní části ovládli hosté.