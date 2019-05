Bulíř se vrací domů. S Libercem podepsal roční smlouvu

Hokejový útočník Michal Bulíř se vrací do extraligového Liberce. Sedmadvacetiletý reprezentant, který odešel v říjnu do Magnitogorsku, podepsal na severu Čech smlouvu do konce příští sezony. Klub o tom informoval na svém webu.

"Příchodem Michala Bulíře získáváme zpět jednoho z nejlepších útočníků české extraligy. Jsem velmi rád, že Michal dal přednost návratu domů k Bílým Tygrům před tučnými nabídkami jiných extraligových klubů," uvedl sportovní manažer Filip Pešán.

Odchovanec Liberce pomohl Tygrům před třemi lety k zisku mistrovského titulu, do KHL na podzim odešel jako v té době nejlepší střelec soutěže. "Společně uděláme vše pro to, aby si Michal v příští sezoně svými výkony a svojí pozicí v týmu řekl o špičkové zahraniční angažmá a o reprezentační dres," řekl Pešán.

Bulíř má na kontě 368 zápasů v extralize, ve kterých vstřelil 91 branek a přidal 97 asistencí. V KHL nastoupil k 46 utkáním (9+9).