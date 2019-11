Bylo to o jednom gólu, litoval Zaťovič

Ani dva góly kapitána Martina Zaťoviče nepomohly hokejistům Brna k úspěchu na ledě Liberce. Kometa sice na severu Čech dvakrát srovnat s domácími krok, na branku Jaroslava Vlacha ve třetí třetině už ale neodpověděla a prohrála 2:3.

"Bylo to vyrovnané utkání. Liberec hrál výborně, super mu chytal gólman a bylo to o štěstí, kdo dá rozhodující gól. Bohužel pro nás ho dali oni," řekl Zaťovič novinářům. "Dělali jsme zbytečné chyby a domácí nás potrestali. Teď už se ale musíme soustředit na další utkání v neděli, které musíme vyhrát," podotkl.

Oba kluby se v minulosti několikrát potkaly i v play off, naposledy letos v semifinále a prestiž souboje byla na ledě znát. Emoce mezi hráči nechyběly. "Každý hrál na maximum a docela se to řezalo, to je jen dobře pro hokej. Výsledek byl pro nás negativní, ale musíme se z toho poučit. Sezona je dlouhá. Zbraně neskládáme," řekl Zaťovič.

Liberec o výhře rozhodl ve 46. minutě, kdy se od brusle Jaroslava Vlacha puk odrazil za záda bezmocného Karla Vejmelky. "Byl to jasný gól. Nešlo o kopnutí. Hráč reagoval na to, že letí puk, a srazil to dolů a do branky. Šťastný gól, ale takové se počítají. Něco podobného se stane jednou z padesáti pokusů," uvedl čtyřiatřicetiletý útočník.

K bodům Brnu nepomohl ani velmi dobrý výkon brankáře Vejmelky, který si připsal 35 zákroků a zlikvidoval řadu velkých šancí. "Chytá výborně furt a drží nás. Že někde dostal pět nebo sedm gólů, to není jeho chyba. Nechali jsme ho vždycky ve štychu a hořelo to v obraně. Na něj se můžeme spolehnout. Musíme mu pomoct, aby byl v klidu," řekl účastník tří světových šampionátů.

Zaťovič se v utkání sám prosadil dvakrát a aktuálně má na kontě už 15 branek. Lepší bilancí se může pochlubit jen nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš (22). "Zdraví mi drží a dělám, co můžu. Patnáct gólů je dobrých, ale nemáme body. To je pak smutnější. My musíme sbírat hlavně body pro tým a ne pro mě," podotkl Zaťovič a poukázal na týmové postavení v tabulce.

Ambiciózní Kometa je v ní až šestá, a i proto před nedávnem došlo ke změně na trenérském postu, kdy po rezignaci Petra Fialy mužstvo opět převzal Libor Zábranský. "Musíme se zvednout. Pracujeme na tom, aby všichni věděli, co mají dělat. Máme pasáže, kdy jsme všude, je to super a víme, co máme hrát. Pak z toho ale někdo vypadne a je z toho průšvih. Herní výpadky musíme odstranit," řekl Zaťovič.