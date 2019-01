Čekání na gól je pryč. Konečně to tam spadlo, těší Kundrátka

Do 29 let si musel třinecký hokejový obránce Tomáš Kundrátek počkat na premiérový gól v české nejvyšší soutěži. V neděli jím odrazil dotahující Litvínov a přispěl k výhře Ocelářů 4:1.

Kundrátkova bilance je zkreslena jeho dlouholetým působením v zahraničí. Do extraligy se vrátil po deseti letech strávených v zámoří a KHL. První branky docílil v 53. extraligovém utkání.

Přesto měl přerovský rodák z branky radost. "Konečně mi to tam padlo. S Buklim (Bukartsem) jsme si to krásně vyměnili a pak mi puk naservíroval skoro do prázdné branky, takže má na tom velký podíl," prohlásil před novináři Kundrátek, na nějž se pak v žertu v mixzóně brankář Šimon Hrubec nečekaně vrhl s ručníkem plným pěny na holení. "Tohle se mi zatím nikde nestalo. Taková kuriozitka," usmál se nad vtípkem spoluhráče.

Z extraligové trefy měl i jako zkušený hokejista radost. "Už nějaké mám, i na olympiádě, ale hodně si toho cením a jsem moc rád, že už to je za mnou. Čekal jsem na gól dlouho, od šestnácti let, takže jsem moc vděčný. Věděl jsem, když jsem se do Třince vrátil, že bych si už mohl odbýt i tuto premiéru," uvedl Kundrátek, který jako šestnáctiletý právě v Třinci do extraligy vstoupil.

Podle Kundrátka měli Oceláři většinu duelu ve své režii. "Vletěli jsme na ně dobře hned ze začátku a brzo jsme vedli 2:0. Pak nám to tam sice spadlo z předbrány, ale dali jsme třetí a čtvrtý gól a už jsme si to hlídali," podotkl.

Spíše než s Litvínovem měli Třinečtí problémy s vlastní sestavou, ze které postupně vypadli Adamský, Roth a Werek. "Hráli jsme pak na šest beků a tři útočné lajny. Bylo to docela těžké, ale dostali jsme se zase více do tempa. Ke konci nám to sice ubíralo síly, ale poprali jsme se s tím skvěle," uvedl Kundrátek.

Oceláři tak zareagovali na páteční porážku v Brně a udrželi první místo o skóre před Libercem, který má ale o zápas více. "My to neřešíme, chceme vyhrát každý zápas, každý je důležitý," dodal třinecký obránce.