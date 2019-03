Cesta k úspěchu je týmový výkon, ví Irgl. A děkoval divákům

Tři hokejisté Olomouce svými prvními góly v letošním play-off dovršili obrat v šestém čtvrtfinálovém utkání s Plzní na 4:1 a pomohli k vyrovnání sérii na 3:3. Skóroval i nejlepší střelec týmu ze základní části Zbyněk Irgl, který v závěru do prázdné branky při power-play zpečetil výsledek. Osmatřicetiletý vicemistr světa z roku 2006 věří, že jeho tým zvládne i sobotní sedmý duel v Plzni a projde do semifinále.

Stav na stranu Olomouce překlopil v 38. minutě parádním gólem slovenský útočník František Skladaný, který v základní části skóroval jen dvakrát. Na začátku třetí třetiny zvýšil bek Jan Švrček svým druhým přesným zásahem v celém ročníku. Na konec se prosadil i autor 22 tref z dlouhodobé části Irgl.

"Já bych řekl, že je to úplně jedno. Je to play-off a tam se to vůbec neřeší. Hrajete na výsledek, a jestli dá gól Franta, Pepa, nebo to skončí 1:0 a dá gól Braňo, je úplně jedno. My jdeme za tím udělat čtvrtfinále. Popereme se o to v sedmém zápase. Ať to dopadne, jak to dopadne, určitě tam necháme všechno," řekl Irgl novinářům.

Je podle něj vidět, že Olomouc nesází na individuality. "Jde to vidět i na výsledcích, že hrajeme jako tým. My si věříme, že to čtvrté vítězství urveme. Samozřejmě to bude to těžké, ale já věřím tomu, že to zvládneme," prohlásil Irgl.

Přestože Hanáci od 27. minuty prohrávali, když se v přesilové hře prosadil tečí Václav Nedorost, dokázali odpovědět. "Atmosféra v kabině byla opravdu hodně bojovná. Byli jsme nabuzení s tím, že jdeme bojovat, urvat to. Že oni musí, kdežto my chceme. I za stavu 0:1 jsem věřil, že to otočíme. Výborně jsme bruslili a opět jsme hráli opravdu obětavě. Beci, co odehrají, to si zaslouží opravdu absolutorium," uvedl Irgl.

Vyhlášený kanonýr ocenil i Švrčka, který při přečíslení nekompromisní bombou zvýšil na 3:1. "Je vidět, že je to střelec. Ujel, dal krásný gól, vůbec nepřemýšlel. Má to v ruce. Je to jen dobře," usmíval se Irgl nad důležitým gólem dvaatřicetiletého beka, který v 598 zápasech v extralize dal celkem 19 branek a nikdy se nedostal přes tři za sezonu.

Olomoučtí hokejisté si mohli po zápase vychutnávat bouřlivé ovace vyprodaného stadionu. "Je krásné, když vedeme a ti lidi skandují. Ale jim patří obrovský dík za to, že i když jsme prohrávali, tak vždycky byli s námi. Neodcházeli ze stadionu a i po prohraném zápase čekali, poděkovali nám a je to opravdu nádherné, jak se k nám chovají," ocenil Irgl fanoušky.