Chceme minimálně zopakovat loňskou sezonu, zní z Olomouce

Hokejisté Olomouce se v extralize pokusí navázat na vydařený minulý ročník. Hanáci sice potřetí za sebou vypadli ve čtvrtfinále play-off s Plzní, ale tentokrát vyrovnaný souboj rozhodl až sedmý zápas. Olomouc skončila šestá, což byl pro klub úspěch.

"Myslím, že jsme na nadcházející sezonu připraveni dobře a budeme se od prvního utkání snažit navázat na sezonu minulou, která byla, myslíme si, jak herně, tak i výsledkově poměrně zdařilá," řekl trenér Zdeněk Moták na tiskové konferenci.

Olomouc by nastavenou laťku ráda překonala. "Vždycky můžete cokoli zlepšovat a my bychom se chtěli zlepšovat i nadále, to je pro nás důležité. Důležité je, abychom bavili fanoušky, aby odcházeli ze stadionu spokojeni. Vždycky uděláme na ledě maximum a byli bychom rádi, kdybychom byli úspěšní," uvedl zkušený kouč, jenž vede tým společně s Janem Tomajkem.

Tomajko, který je zároveň majitelem klubu, se chce hlavně vyhnout poslednímu místu. V nadcházející sezoně je totiž v extralize zaveden přímý sestup a nejslabší tým čeká pád do první ligy.

"Sezona má postupný vývoj. Stejně tak i cíle jsou postupné. Potřebujeme se vyhnout poslednímu místu, další cíl je top deset, další je play-off. Chtěli bychom zopakovat minimálně minulou sezonu," řekl Tomajko. V úvodu extraligy se Hanáci budou muset obejít bez zraněných útočníků Jana Káni, Františka Skladaného a Marka Laše. Zbyněk Irgl, který vynechal poslední přípravné zápasy, by měl být fit.

Olomouc vstoupí do sezony s podobným kádrem jako v minulém ročníku. Výraznějším oslabením jsou jen odchody obránce Jakuba Galvase a útočníka Aleše Jergla. Tým opustili i Miroslav Holec, Bruno Mráz a Robin Staněk. Na jejich místa přišli obránce Tomáš Valenta a útočníci Marek Hecl, Lukáš Klimek a Rostislav Olesz.

"Tady v Olomouci už je taková tradice, že se hodně dbá na to, aby sem přišli hráči, kteří nejsou problémoví. Kluci dobře zapadli, jak starší, tak mladší. Postupně se sžívají s naší partou a pravidly, a myslím, že nebude problém. I já doufám, že dosáhneme ještě lepšího výsledku než v minulé sezoně," řekl kapitán Martin Vyrůbalík.

Hanáci v přípravě odehráli devět zápasů a sedmkrát vyhráli. "Sehráli jsme povedená i méně povedená utkání. Kvalitní zápasy byly zejména s Kometou, s Třincem i se Zlínem. Ukázalo nám to, co bychom chtěli hrát i jednotlivé hráče, kteří přišli," řekl Moták. Do extraligy Olomouc vstoupí v pátek na ledě Vítkovic.